Skandal hata! İspanya'da Icardi'nin kız kardeşine devlet nişanı verildi - Son Dakika

Skandal hata! İspanya'da Icardi'nin kız kardeşine devlet nişanı verildi

Skandal hata! İspanya\'da Icardi\'nin kız kardeşine devlet nişanı verildi
Son Güncelleme: 07.09.2023 09:02

İspanya'da Dünya Kupası şampiyonu olan milli takımın kaptanı Ivana Andres yerine Mauro Icardi'nin kız kardeşi Ivana'ya Kraliyet Spor Liyakat Nişanı verildi. İsim karışıklığı nedeniyle yapılan hata sonrası resmi gazetede özür mesajı yayınlandı.

Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan İspanya Kadın Milli Takımı'nın kaptanı Ivana Andres'e verilmesi gereken Kraliyet Spor Liyakat Nişanı, isim karışıklığı nedeniyle Mauro Icardi'nin Ivana'ya verildi.

"BÖYLE BİR KONUDA NASIL YANILIYOR OLABİLİRLER?"

Marca'da yer alan habere göre, yapılan skandal hata sonrası İspanya resmi gazeteden özür mesajı yayınladı. Konuya ilişkin açıklama yapan Ivana Icardi, "Gerçekten oldu! Böyle bir konuda nasıl yanılıyor olabilirler? Arkadaşlarımın ve tanıdıklarımın bugün beni doğum günümden daha çok kutlamasına katlanmak zorunda kaldığım için şimdi bir madalya istiyorum." ifadelerini kullandı.

ANDRES TEPKİ GÖSTERDİ

Madalyanın asıl sahibi olan Ivana Andres ise yaşananlara tepki gösterdi. Hatanın düzeltilmesi sonrası devlet nişanı Andres'e verildi.

İspanya'da skandal hata! Icardi'nin kız kardeşine devlet nişanı verildi
Ivana Andres
İspanya'da skandal hata! Icardi'nin kız kardeşine devlet nişanı verildi
Ivana Icardi

Mauro Icardi, İspanya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Skandal hata! İspanya'da Icardi'nin kız kardeşine devlet nişanı verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Skandal hata! İspanya'da Icardi'nin kız kardeşine devlet nişanı verildi - Son Dakika
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