İspanya, Hırvatistan'ı 3-0 yenerek EURO 2024'e iddialı başladı - Son Dakika
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Spor

İspanya, Hırvatistan'ı 3-0 yenerek EURO 2024'e iddialı başladı

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası B Grubu'nda İspanya, Hırvatistan'ı 3-0 yenerek turnuvaya iddialı bir başlangıç yaptı. Fabian Ruiz'in bir gol ve bir asistle yıldızlaştığı maçta İspanya, Alvaro Morata'nın golüyle öne geçti. Lamine Yamal ise turnuva tarihindeki en genç oyuncu unvanını kazandı. İspanya kaptanı Morata ise turnuva tarihinin en skorer futbolcuları listesinde üçüncü sıraya yerleşti.

15.06.2024 21:09
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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) B Grubu'nda İspanya, Hırvatistan'ı 3-0 yenerek turnuvaya iddialı bir başlangıç yaptı.

Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçta yıldızlaşan Fabian Ruiz, bir gol ve bir asistle İspanya'nın galibiyetinde önemli rol oynadı. Alvaro Morata'nın 29. dakikada attığı ilk golde asist yapan Ruiz, 32. dakikada rakip fileleri havalandırdı.

Sağ kanattan geliştirdiği hücumlarla dikkati çeken günün etkili isimlerinden Lamine Yamal ise 45+2. dakikada Dani Carvajal'in kaydettiği golde asisti yapan isim oldu.

Yamal en genç oyuncu oldu

İspanya Milli Takımı'nda Lamine Yamal, turnuva tarihinde forma giyen en genç futbolcu ünvanını kazandı.

Yamal, EURO 2024'te 16 yaş 338 günlükken Hırvatistan karşısında sahaya çıkarak rekoru ele geçirdi.

Daha önce 17 yaş 246 günlükken forma giyen Polonyalı Kacper Kozlowski, rekoru elinde bulunduruyordu.

Morata turnuva tarihinde 7. golünü attı

İspanya kaptanı Alvaro Morata, Hırvatistan karşısında takımının ilk golünü kaydederek turnuva tarihinin en skorer futbolcuları listesinde üçüncü sıraya yerleşti.

Morata, 7'şer gollü Fransız Antoine Griezmann ve İngiliz Alan Shearer'ı yakaladı.

Turnuvanın en skoreri Portekizli Cristiano Ronaldo 14 ve ikinci sıradaki Fransız Michel Platini 9 gole sahip.

Modric 5. turnuvasına çıktı

Hırvatistan'ın kaptanı Luka Modric, kariyerindeki 5'inci Avrupa Şampiyonası'nda mücadele etti.

Turnuva tarihinde 14. maçına çıkan Modric, EURO 2008, 2012, 2016 ve 2020'den sonra EURO 2024'te de sahne aldı.

Tecrübeli futbolcu, Hırvatistan Milli Takımı'nın 5 Avrupa Şampiyonası'nda boy gösteren ilk oyuncusu olmayı başardı.

Fenerbahçeli Livakovic kalede

Hırvatistan Milli Takımı'nın kalesini, Fenerbahçe'nin file bekçisi Dominik Livakovic korudu.

Livakovic, İspanya'nın ilk devrede üst üste bulduğu gollere engel olamadı.

Hırvat taraftarlar ağırlıktaydı

EURO 2024 için Berlin'e akın eden Hırvat futbolseverler, tribünlerde sayıca üstün taraf oldu.

Berlin Olimpiyat Stadı'nda müsabakayı 68 bin 844 taraftar izledi.

Turnuvada takımlarını yalnız bırakmayan Hırvat taraftarlar, Berlin Olimpiyat Stadı'nın neredeyse 4'te 3'lük kısmını doldurdu.

Maçın başlarında takımlarına büyük destek veren Hırvatların coşkusu, İspanya gollerinin ardından yerini hüzne bıraktı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: İspanya, Hırvatistan'ı 3-0 yenerek EURO 2024'e iddialı başladı - Son Dakika
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