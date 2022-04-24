İspanya Kral Kupası'nı penaltı atışlarında Real Betis kazandı - Son Dakika
Üye Girişi

İspanya Kral Kupası'nı penaltı atışlarında Real Betis kazandı

24.04.2022 02:13
İspanya Kral Kupası'nı penaltı atışlarında Real Betis kazandı

İspanya futbol Kral Kupası'nı finalde penaltı atışları sonrasında Valencia'yı 6-5 yenen Real Betis kazandı.

İspanya futbol Kral Kupası'nı finalde penaltı atışları sonrasında Valencia'yı 6-5 yenen Real Betis kazandı.

Son üç sezondur Kral Kupası finaline ev sahipliği yapan Sevilya kentindeki La Cartuja Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı Real Betis'ten Borga İglesias (Dk.11) ve Valencia'dan Hugo Duro'nun (Dk. 30) golleriyle 1-1 sona erdi.

İlk yarıda olduğu gibi ikinci yarı da daha atak oynayan ve gole en fazla yaklaşan taraf olan Real Betis, son vuruşlarda kaleci Giorgi Mamardashvili'yi geçemedi.

Karşılamanın 90 dakikalık normal süresinde eşitlik bozulmayınca maç uzatmalara gitti.

Karşılıklı ataklar uzatmalarda da skoru değiştirmeyince, penaltı atışlarına geçildi.

Penaltılarda rakibine karşı 5-4 üstünlük kuran Real Betis maçı 6-5 kazandı.

Tarihindeki 5. Kral Kupası finalinde 3. şampiyonluğunu kazanan Real Betis, kupasını Kral 6. Felipe'nin elinden aldı.

Sevilya kentinin takımı olan Betis, son olarak 2005 yılında bu kupayı kaldırmıştı.

Betis'in 68 yaşındaki Şilili teknik direktörü Manuel Pellegrini İspanya'daki ilk kupasını kazandı.

Ayrıca 2005'te Real Betis ile 2008'te de Valencia'da oynarken bu kupayı kazanan 40 yaşındaki Joaquin Sanchez, bir kez daha formasını giydiği ve kaptanı olduğu Betis ile 2. kez Kral Kupası'nı kazanmanın ve kulüp tarihinde bir ilki gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadı.

Betis'te Borja İglesias final maçının en iyi oyuncusu seçildi.

Sonuncusu 2019'da olmak üzere şimdiye kadar 8 kez bu kupayı müzesine götüren Valencia ise 18. finalini oynadı.

Kral Kupası'nın iki finalisti Real Betis ve Valencia, La Liga şampiyonu ve ikincisi birlikte gelecek sezon Suudi Arabistan'da oynanacak İspanya Süper Kupası 4'lü finalinde mücadele edecek.

YORUMLAR
500
Dünya Karışık Çiftler Curling Şampiyonası Dünya Karışık Çiftler Curling Şampiyonası İlber Ortaylı İspanya'ya gitti, keyifli anlarını sosyal medyada paylaştı İlber Ortaylı İspanya'ya gitti, keyifli anlarını sosyal medyada paylaştı

Kral Kupası, Real Betis, Valencia, İspanya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor İspanya Kral Kupası'nı penaltı atışlarında Real Betis kazandı - Son Dakika


Son Dakika
00:52 Zelenski'den Bayraktar sözleri: Rusya ile savaşta belirleyici bir rol oynamadı
00:40 Fransa'da şampiyon Paris Saint-Germain!
00:36 Bakan Çavuşoğlu, Ermeni protestoculara "Bozkurt" işareti ile yanıt verdi
00:16 İçişleri Bakanı Soylu: 2023 yılında terörü tamamen silecek anlayışı başlatıyoruz
00:04 Fenerbahçe, Adana Demirspor-Trabzonspor maçının ardından zehir zemberek bir açıklama yayınladı!
23:56 Fatih Erbakan, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2. tura kalması durumunda destek vereceği ismi paylaştı
23:40 Kılıçdaroğlu 4 aydır elektrikleri kesik olan aileyi ziyaret etti!
23:21 Trabzonspor mağlubiyeti sonrası Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak çıldırdı
22:44 Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan HDP'li Garo Paylan'a kınama geldi: Açık bir iftira
22:39 Trabzonspor, Adana Demirspor'u 3-1 yendi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2022 02:28:52. #1.11#
SON DAKİKA: İspanya Kral Kupası'nı penaltı atışlarında Real Betis kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement