İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü: Şartlar eşit - Son Dakika
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Spor

İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü: Şartlar eşit

İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü Luis de la Fuente, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek finalinde Almanya ile yapacakları maçta şartların eşit olduğunu söyledi. Fuente, basın toplantısında iki takımın birbirine saygı duyduğunu ve eşit şartlarda bir maç oynayacaklarını belirtti. Ayrıca, ev sahibi olmanın avantaj sağlamayacağını da vurguladı. Takım kaptanlarından Dani Carvajal ise Almanya'yı yenmek için iyi işler yapmaları gerektiğini ifade etti.

05.07.2024 00:03
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İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü Luis de la Fuente, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek finalinde yarın Almanya ile yapacakları maçta şartların eşit olduğunu söyledi.

Tecrübeli teknik adam, EURO 2024 çeyrek finalinde yarın Stuttgart Arena'da ev sahibi Almanya ile yapacakları maç öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulundu.

İki takımın birbirine saygı duyduğunu aktaran de la Fuente, "Onlara karşı duyduğumuz saygının aynısını bize karşı da duyuyorlar. Sahip olduğumuz potansiyeli biliyorum, rakibimizin potansiyelinin de farkındayız. Karşılıklı duyduğumuz bu saygı çerçevesinde eşit şartlarda bir maç oynayacağız. Bu neredeyse bir Avrupa Şampiyonası finali gibi." diye konuştu.

Almanya'nın maçlara güçlü başlangıç yaptığını aktaran 63 yaşındaki teknik adam, "Biz de bu başlangıçları aynı şekilde karşılamaya çalışacağız. Biz de ilk andan itibaren inisiyatifi ele almak istiyoruz. En başından itibaren tüm gücümüzü sahaya yansıtacağız. Bu tür karşılaşmalarda daha az hata yapanın maçı kazanma şansının daha yüksek olduğunu biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Luis de la Fuente, Almanya'nın ev sahibi olmasının avantaj sağlamayacağını ileri sürerek, "Bu seviyelerde saha faktörünün çok fazla etkili olduğunu düşünmüyorum. Büyük deneyime sahip oyuncularımız var. Yarın, alıştığımız normal bir futbol ortamı olacak. Ayrıca, bu tür faktörlerin yararlı olup olmadığını bilemezsiniz. Bazen bu baskı, ev sahibi takımın aleyhine olabilir çünkü üzerlerinde büyük bir beklenti var. Maça iyi başlamazlarsa seyirci de onları sıkıştırabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Almanya'nın Jamal Musiala ve Florian Wirtz, İspanya'nın ise Lamine Yamal ve Nico Williams'a sahip olduğunun hatırlatılması üzerine İspanyol teknik adam, şöyle konuştu:

"Bence her iki milli takım da bahsedilen oyunculardan çok daha fazlası. Bu oyuncuların Avrupa'nın en yetenekli futbolcularından olduğunu kabul ediyorum. Ancak onlar da diğer oyuncuların desteğine tamamen bağımlı. Bizim dünya çapında çok önemli seviyede başka oyuncularımız var. Takım olarak güçlü olmak istiyoruz. Elbette, bireysel yetenekler özel durumları veya belirli anları belirleyecektir. Bunlar da farkı yaratan şeylerdir ama takım olmak çok daha önemli. Her iki tarafın da bu kadar yetenekli genç oyunculara sahip olması, maçın kalitesini ve heyecanını artırıyor. Bu oyuncular, sadece bireysel yetenekleriyle değil, aynı zamanda takımlarının genel performansına katkılarıyla da öne çıkıyorlar. Bu yüzden, bu tür genç yeteneklerin performansları, hem Almanya hem de İspanya için çok önemli."

Carvajal: "Onları yenmek için iyi işler yapmamız gerekiyor"

Takım kaptanlarından Dani Carvajal ise Almanya'yı elemek için iyi işler yapmaları gerektiğini söyledi.

Takım arkadaşlarını enerjik ve coşkulu gördüğünü dile getiren tecrübeli futbolcu, "Yarın önemli bir maç oynayacağız. Karşımızda çok büyük bir rakip olacak. Onları yenmek için iyi işler yapmamız gerekiyor." dedi.

Yarı finale yükselmek istediklerini aktaran Carvajal, "Almanya'yı yenmek istiyoruz. Yarın muhtemelen çok güzel bir maç olacak. Futbolu seven herkesin izlemek için sabırsızlandığı bir karşılaşma. Umarım bizim lehimize sonuçlanır." şeklinde görüş belirtti.

İspanyol futbolcu, son 16 turundaki Gürcistan maçının bazı bölümlerinde iyi oynamadıklarını vurgulayarak, "Yarın zorlu bir ortam bekliyoruz. Ev sahibi ülke Almanya'ya karşı oynuyoruz. Ortam çok gerilimli olacak ama biz işimizi yapmaya çalışacağız. Taraftarlarımız için her şeyi vereceğiz ve kazanmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü: Şartlar eşit - Son Dakika

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