2027 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde deplasmanda İspanya'ya 83-74 yenilen Yunanistan, turnuvaya katılma şansını matematiksel olarak kaybetti.

Elemelerde kasım penceresindeki iki maçında Gürcistan ve İspanya'ya mağlup olan son sıradaki Yunanistan, kalan iki karşılaşmada galip gelse de Katar'ın ev sahipliği yapacağı 2027 FIBA Dünya Kupası'na gidemeyecek.

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda 3. olan Vassilis Spanoulis yönetimindeki Yunanistan, 2002'den bu yana ilk kez Dünya Kupası'nın dışında kalacak.

Yunanistan, 2006 Dünya Kupası'nda gümüş madalya kazanarak turnuvadaki en büyük başarısını elde etmişti.