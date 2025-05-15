İspanyol Antrenör Sagales, Hentbol Altyapı Koordinatörü Oldu

İspanyol antrenör Jordi Jodar Sagales, "Hentbol Milli Takımlar Altyapı Koordinatörü" olarak görevlendirildi.

Türkiye Hentbol Federasyonunun (THF) açıklamasına göre, A Milli Erkek ve Kadın Takımlarını İspanyol ekolünden teknik direktörlere emanet eden yönetim, milli takımlar altyapı koordinatörlüğü görevine Jordi Jodar Sagales'i getirdi.

Barcelona 16 Yaş Altı Takımı'nı 2016-2024 yıllarında çalıştıran ve bu süreçte üç kez İspanya şampiyonluğu yaşayan Sagales ile milli takımlarda altyapı yapılanmasının güçlendirilmesi, genç sporcu ve antrenörlerin gelişiminin uluslararası düzeye çıkarılması hedefleniyor.

Sagales, Türkiye genelinde altyapı kamplarını yönetecek, bölgesel gelişim programlarını yapılandıracak ve antrenör eğitim programlarının modernizasyonuna öncülük edecek.

İspanyol antrenör ayrıca alt yaş kategorilerinde rekabet seviyelerini artırmak için THF'nin uzun vadeli milli takım stratejisine katkı sağlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen THF Başkanı Mesut Çebi, "Sayın Jordi Jodar Sagales'in aramıza katılması, Türk hentbolu adına önemli bir adımdır. Genç sporcularımızın gelişimini sistematik ve bilimsel temellere oturtarak, Avrupa ile rekabet edebilecek bir altyapı modeli kurmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

A Milli Erkek Hentbol Takımı'nı Oliver Roy Camino, A Milli Kadın Hentbol Takımı'nı ise David Ginesta Montes çalıştırıyor.