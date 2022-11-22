Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman, Cristiano Ronaldo'ya kancayı taktı! İlk resmi teklif yapıldı - Son Dakika
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Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman, Cristiano Ronaldo'ya kancayı taktı! İlk resmi teklif yapıldı

22.11.2022 22:05

İspanyol basını, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın sahibi olduğu ve "dünyanın en zengin takımı" olarak gösterilen Newcastle United'ın, Cristiano Ronaldo'ya Manchester United'dan ayrılır ayrılmaz resmi teklif yaptığını yazdı.

İngiltere Premier Lig ekibi Newcastle United, Cristiano Ronaldo'ya talip oldu. İspanyol basınından Marca, Newcastle United'ın Cristiano Ronaldo'ya resmi teklif yaptığını duyurdu.

Manchester United'dan ayrılan Ronaldo'ya ilk resmi teklif! Dünyanın en zengin takımı istiyor

SELMAN SATIN ALDI

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, geçtiğimiz yıl Newcastle United'ı satın almıştı. Bu anlaşmanın ardından Newcastle United, futbol otoriteleri tarafından 'Dünyanın en zengin takımı' olarak tanımlandı.

Manchester United'dan ayrılan Ronaldo'ya ilk resmi teklif! Dünyanın en zengin takımı istiyor

30 MİLYON EURO

Cristiano Ronaldo'nun yıllık maaşı ise 30 milyon euro seviyelerinde. Newcastle United, bu ödemeyi yapabilecek nadir takımlardan birisi. Ronaldo'nun vereceği yanıt merak konusu oldu.

Manchester United'dan ayrılan Ronaldo'ya ilk resmi teklif! Dünyanın en zengin takımı istiyor
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SON DAKİKA: Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman, Cristiano Ronaldo'ya kancayı taktı! İlk resmi teklif yapıldı - Son Dakika
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