Isparta 32 Spor, Kubilay Türkyılmaz'ı transfer etti - Son Dakika
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Spor

Isparta 32 Spor, Kubilay Türkyılmaz'ı transfer etti

TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Isparta 32 Spor, Anagold 24 Erzincanspor'un golcüsü Kubilay Türkyılmaz'ı kadrosuna kattı. İmza törenine 2. Başkan Ali Toprakçı ve yönetici Hasan Kızıltan da katıldı.

29.07.2024 13:38
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TFF 2. Lig Beyaz Grup ekibi Isparta 32 Spor, Anagold 24 Erzincanspor'dan Kubilay Türkyılmaz'ı kadrosuna kattı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Isparta 32 Spor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Pembe-yeşilliler, aynı grupta yer alan Anagold 24 Erzincanspor'un golcüsü Kubilay Türkyılmaz ile anlaştı. Türkyılmaz ile 1 yıllık sözleşme imzalandı. Yeni Malatyaspor, Boluspor, Menemenspor, Korona Kieke, Michalovce ve Vorwrts Steyr takımlarının da formalarını giyen Kubilay Türkyılmaz'ın imza töreninde 2. Başkan Ali Toprakçı ve yönetici Hasan Kızıltan da hazır bulundu. - ISPARTA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Isparta 32 Spor, Kubilay Türkyılmaz'ı transfer etti - Son Dakika

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