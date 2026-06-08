Demir adam Ali Bıdı, Gül Maratonu\'nu başarıyla tamamladı

Isparta Uluslararası Gül Festivali, 7 Haziran Pazar günü gerçekleştirilen Gül Maratonu ile sona erdi. Andık Deresi'nden başlayan ve eski otogar alanında tamamlanan 32 kilometrelik zorlu parkurda sporcular dayanıklılıklarını sergiledi.

Maratona Antalya'dan katılan ve "Demir Adam" lakabıyla tanınan Ali Bıdı, parkuru başarıyla tamamlayarak ödül almaya hak kazandı. Bıdı'nın ödülü, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve eşi tarafından takdim edildi.

Başkan Başdeğirmen'den tebrik

Ödül töreninde konuşan Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Ali Bıdı'nın performansını takdir ederek şunları söyledi:

"Ali ağabeyimiz çok güzel bir yarış çıkardı. Kendisinin birçok başarısı ve ödülü bulunuyor. Çalışmalarını yakından takip ettim. Bugün de 32 kilometrelik parkurumuzu başarıyla tamamladı. Kendisini gönülden tebrik ediyorum."

Başdeğirmen, festivale ve maratona katılan tüm sporculara teşekkür ederek organizasyonun her geçen yıl daha da büyüdüğünü ifade etti.

"Spor sağlıklı yaşamın anahtarıdır"

"Demir Adam" lakaplı Ali Bıdı ise konuşmasında sporun toplum sağlığı açısından önemine dikkat çekti. Triatlon yarışlarının zorluğundan bahseden Bıdı, sporun yaşamın bir parçası haline getirilmesi gerektiğini vurguladı.

Toplumda spor alışkanlığının yaygınlaştırılması gerektiğini belirten Bıdı, ailelerin çocuklarına örnek olması gerektiğini ifade ederek, "Çocuklarınızı spora yönlendirin. Anne ve baba spor yaparsa çocuk da spor yapar. Sağlıklı ve mutlu yaşamak, para kazanmaktan daha değerlidir" dedi.

Gül Maratonu, ödül töreninin ardından sona ererken, sporcular ve vatandaşlar festivalin son gününde spor ve dayanışma dolu anlar yaşadı. - ANTALYA