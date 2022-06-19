ISSF Plak Atışları Grand Prix'i skeet sıralama atışlarıyla devam ediyor - Son Dakika
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ISSF Plak Atışları Grand Prix'i skeet sıralama atışlarıyla devam ediyor

19.06.2022 16:05

Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen ISSF Plak Atışları Grand Prix'i, Konya'da skeet sıralama atışlarıyla devam ediyor.

Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen ISSF Plak Atışları Grand Prix'i, Konya'da skeet sıralama atışlarıyla devam ediyor.

Konya Saraçoğlu Uluslararası Atış Poligonu'nda, 19 ülkeden 107 sporcunun katılımıyla düzenlenen organizasyonun beşinci gününde atıcılar, 75 atış gerçekleştirerek seri başı olabilmek için mücadele verdi.

Skeet sıralama atışlarının ilk gününde kadınlarda Türkiye'den Nur Banu Özpak birinci, İtalya'dan Katiuscia Spada ikinci, Kuveyt'ten Eman Al Shamaa üçüncü oldu.

Erkeklerde ise Birleşik Arap Emirlikleri'nden Saif Bin Futais birinci, İtalya'dan Niccolo Sodi ikinci, Kuveyt'ten Abdulaziz Alsaad üçüncü oldu.

Yarın, 50 atışlık sıralama atışlarıyla devam edecek Grand Prix'de, ilk sekizde yer alacak sporcular skeet final atışlarında yarışmaya hak kazanacak.

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ISSF Plak Atışları Grand Prix'sinde trap final atışları gerçekleştirildi ISSF Plak Atışları Grand Prix'sinde trap final atışları gerçekleştirildi
Kaynak: AA

Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor ISSF Plak Atışları Grand Prix'i skeet sıralama atışlarıyla devam ediyor - Son Dakika

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