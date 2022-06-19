ISSF Plak Atışları Grand Prix'i skeet sıralama atışlarıyla devam ediyor

Erkeklerde ise Birleşik Arap Emirlikleri 'nden Saif Bin Futais birinci, İtalya'dan Niccolo Sodi ikinci, Kuveyt'ten Abdulaziz Alsaad üçüncü oldu.

Türkiye 'de ilk kez gerçekleştirilen ISSF Plak Atışları Grand Prix'i, Konya 'da skeet sıralama atışlarıyla devam ediyor.

Kaynak: AA

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