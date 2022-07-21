Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu - Son Dakika
Üye Girişi

Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu

21.07.2022 22:40
Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu

Stat: Başakşehir Fatih TerimHakemler: Irakli Kvirikashvili, Giorgi Elikashvili, David Akhvlediani (Gürcistan)Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caiçara (Dk. 76 Ömer Ali Şahiner), Ndayishimiye, Duarte, Lima, Mahmut Tekdemir (Dk. 90+1 Crivelli), Biglia, Serdar Gürler (Dk. 76 Szysz), Berkay Özcan (Dk.

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Irakli Kvirikashvili, Giorgi Elikashvili, David Akhvlediani (Gürcistan)

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caiçara (Dk. 76 Ömer Ali Şahiner), Ndayishimiye, Duarte, Lima, Mahmut Tekdemir (Dk. 90+1 Crivelli), Biglia, Serdar Gürler (Dk. 76 Szysz), Berkay Özcan (Dk. 57 Aleksic), Deniz Türüç (Dk. 57 Mounir), Okaka

Maccabi Netanya: Nitzan, Konstantini (Dk. 85 Jaber), Galabov, Shlomo, Hartherz, Avraham (Dk. 66 Sade), Takang, Karzev, Twumasi (Dk. 66 Berko), Rotman (Dk. 85 Moshe Keler), Itzhak (Dk. 74 Berkovits)

Goller: Dk. 2 Itzhak (Maccabi Netanya), Dk. 81 Szysz (Medipol Başakşehir)

Kırmızı kart: Dk. 90+2 Galabov (Maccabi Netanya)

Sarı kartlar: Dk. 50 Hartherz, Dk. 71 Shlomo, Dk. 80 Konstantini, Dk. 83 Takang (Maccabi Netanya), Dk. 52 Duarte, Dk. 90+2 Crivelli (Medipol Başakşehir)

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında Medipol Başakşehir, sahasında İsrail ekibi Maccabi Netanya ile 1-1 berabere kaldı.

69. dakikada Medipol Başakşehir gole yaklaştı. Caiçara'nın ceza yayının gerisinden yaptığı vuruşta kaleci Nitzan, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

81. dakikada turuncu-lacivertli takım, beraberlik golünü buldu. Mounir'in sol kanattan ceza sahasına ortasında kaleci Nitzan'dan seken topu arka direkte kontrol eden Szysz, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1.

Kalan dakikalarda Medipol Başakşehir yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi ve karşılaşma 1-1 beraberlikle tamamlandı.

Rövanş karşılaşması, 28 Temmuz Perşembe günü İsrail'in Netanya kentinde oynanacak.

YORUMLAR
500
İstanbul Başakşehir - Maccabi Netanya: 1-1 İstanbul Başakşehir - Maccabi Netanya: 1-1 Medipol Başakşehir tur umutlarını İsrail'e bıraktı Medipol Başakşehir tur umutlarını İsrail'e bıraktı
Kaynak: AA

Ömer Ali Şahiner, Volkan Babacan, Başakşehir, Gürcistan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
22:01 İspanya'da 14 bin hektar alanı etkisine alan yangında Hollandalı firmadan itiraf: Yangın, firmaya bağlı yerel bir işletme yüzünden çıktı
21:24 Ebru Gündeş'in sevgilisinin Bahar Candan'a 24 milyon TL gönderdiği ortaya çıktı
21:00 Ukrayna'da bekletilen 25 milyon ton tahıl krizi çözüme kavuşuyor! Taraflar yarın Dolmabahçe'de anlaşma imzalanacak
20:53 Yoğun trafikten sıkılan kadın aracın üstüne çıkıp twerk yaptı!
20:12 İtalya'ya Cumhurbaşkanı parlamentoyu feshetti! Erken seçim yapılacak
19:58 İsrail'de feci olay! Havuzun ortasında oluşan delik iki kişiyi yuttu
19:55 Erdoğan'ın başkanlığında yapılan MGK Toplantısı bitti! Önemli bildiride Yunanistan ayrıntısı
19:52 Ankara'da yapılan bağımlılıkla topyekûn mücadele çalıştayında TRT eleştirisi: Alkol reklamı yapılıyor
19:18 Bilim insanlarının tüylerini ürperten keşif! Kızıldeniz'in göbeğindeki delik içine gireni saniyesinde öldürüyor
19:04 Balıkesir 4.6 şiddetindeki depremle sarsıldı! İstanbul'un çevre illerden de hissedildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2022 22:53:44. #1.11#
SON DAKİKA: Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement