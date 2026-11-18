İstanbul Gençlik, Maccabi Yeadim'e 3-1 yenilip CEV Challenge Kupası'na veda ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Gençlik, CEV Challenge Kupası 32'li final turu rövanşında Maccabi Yeadim'e 3-1 yenilerek turnuvadan elendi. Macaristan'ın Kecskemet kentinde oynanan maçı 25-20, 21-25, 25-23 ve 25-23'lük setlerle kazanan Maccabi Yeadim 16'lı final turuna kaldı.
Voleybol Erkekler CEV Challenge Kupası'nda İstanbul Gençlik, 32'li final turu rövanşında İsrail'in Maccabi Yeadim takımına 3-1 yenilerek elendi.
Macaristan'ın Kecskemet kentinde oynanan maçı İsrail ekibi, 25-20, 21-25, 25-23 ve 25-23'lük setlerle kazandı.
İlk maçı da 3-1 kaybeden İstanbul Gençlik, bu sonuçla turnuvaya veda etti. Maccabi Yeadim ise 16'lı final turuna kaldı.
Kaynak: AA
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