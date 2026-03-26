İstanbul Güreş İhtisas Kulübü Sadettin Tantan Yerleşkesi açıldı

26.03.2026 15:38  Güncelleme: 15:47
1919 yılında kurulan İstanbul Güreş İhtisas Kulübü'nün yenilenen Sadettin Tantan Yerleşkesi, önemli katılımcıların yer aldığı bir törenle açıldı. Törende, tesisin Türk güreşine katkıları ve gelecekteki şampiyon sporcuların yetiştirileceği vurgulandı.

Yenilenen İstanbul Güreş İhtisas Kulübü Sadettin Tantan Yerleşkesi'nin açılışı gerçekleştirildi. Açılışa Eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, siyasiler ve davetliler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Sadettin Tantan, tesisin kazanılmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, hayırlı olmasını diledi.

Taha Akgül: "Bu tesisin yaşaması adına elimizden gelen katkıyı vereceğiz"

Tarihi bir güne tanıklık ettiklerini belirten Taha Akgül ise, "1919 yılında kurulmuş Türk güreşine önemli sporcular yetiştirmiş tarihi bir kulübün yenilenmesinde emeği geçen başta Sadettin Tantan bakanımıza, emeği geçen tüm İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekibine, herkese teşekkür ederim. İnşallah buradan nice şampiyonlar çıkacaktır. Nice sporcularımız bu tesisten çıkıp Avrupa, dünya ve olimpiyatlar ülkesini en iyi şekilde temsil edeceklerdir. Bizler federasyon olarak henüz bu tesisin yapımında katkımız olmadı ama inşallah bundan sonraki süreçte bu tesisin yaşaması adına elimizden gelen katkıyı vereceğiz. Tesisin müsait olduğu günlerde bizler de kamp verip, bu tesisin yaşamasına katkı vereceğiz. Tesis çok modern olmuş. Bu kulübü yaşatma adına elimizden geleni vereceğiz" şeklinde konuştu.

İstanbul Güreş İhtisas Kulübü Vakfı Başkanı ve Sadettin Tantan'ın oğlu Fatih Tantan, bu tesis için teşekkür ederek, "Bir geleneği, bir hafızayı ve bir duruşu yeniden ayağa kaldırmak için bir aradayız. Güreş, bu topraklarda sadece bir spor değildir. Güreş; disiplindir, sabırdır, ahlaktır. En önemlisi insanın kendisiyle olan bir mücadelesidir. Bu mirası geleceğe taşırken hep birlikte güçlü bir yarın inşa edeceğiz" dedi.

Konuşmaların ardından kurdele kesimiyle tesis hizmete açıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

