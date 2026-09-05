İstanbulspor, Beşiktaş'tan ayrılan Emrecan Uzunhan'ı 2 yıllığına yeniden kadrosuna kattı
Trendyol 1. Lig ekibi İstanbulspor, eski oyuncusu Emrecan Uzunhan ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp, sarı-siyahlı formayı yeniden giyecek olan 24 yaşındaki savunmacıya 'evine hoş geldin' mesajı yayımladı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor, 2022-2023 sezonu başında Beşiktaş'a transfer olan Emrecan Uzunhan'ı yeniden kadrosuna kattığını açıkladı.
Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Emrecan Uzunhan ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Evine yeniden hoş geldin Emrecan Uzunhan" denildi.
Kaynak: İHA
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