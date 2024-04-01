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İstanbulspor, Çaykur Rizespor'u konuk edecek - Son Dakika
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Spor

İstanbulspor, Çaykur Rizespor'u konuk edecek

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında İstanbulspor, yarın Çaykur Rizespor'u Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda konuk edecek. İstanbulspor son sırada yer alırken, Çaykur Rizespor ise 7. sırada bulunuyor. İstanbulspor'da kırmızı kart cezalısı Modestas Vorobjovas forma giyemeyecek.

01.04.2024 11:21  Güncelleme: 11:24
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Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında İstanbulspor, yarın Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşmada hakem Alper Akarsu düdük çalacak.

Ligde 3 galibiyet, 7 beraberlik ve 20 mağlubiyeti bulunan İstanbulspor, son sırada yer alıyor.

Oynadığı son 3 maçın 2'sini kazanan Çaykur Rizespor ise 42 puanla 7. sırada bulunuyor.

İstanbulspor'da kırmızı kart cezalısı Modestas Vorobjovas, bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor İstanbulspor, Çaykur Rizespor'u konuk edecek - Son Dakika

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