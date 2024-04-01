İstanbulspor, Çaykur Rizespor'u konuk edecek

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında İstanbulspor, yarın Çaykur Rizespor'u konuk edecek.
Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşmada hakem Alper Akarsu düdük çalacak.
Ligde 3 galibiyet, 7 beraberlik ve 20 mağlubiyeti bulunan İstanbulspor, son sırada yer alıyor.
Oynadığı son 3 maçın 2'sini kazanan Çaykur Rizespor ise 42 puanla 7. sırada bulunuyor.
İstanbulspor'da kırmızı kart cezalısı Modestas Vorobjovas, bu karşılaşmada forma giyemeyecek.
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AXA Sigorta Efeler Ligi'nin normal sezonunu ilk 4'te bitiren takımlar, şampiyonluk için play-off etabında mücadele edecek. Halkbank, Fenerbahçe Parolapara, Ziraat Bankkart ve Galatasaray HDI Sigorta, 1-4 etabı oynamak için hak kazandı. İlk karşılaşmalar yarın yapılacak ve seride başarılı olan takımlar finale yükselecek.
31 Mart seçimlerinde CHP'nin İzmir Çeşme Belediye Başkan adayı olarak gösterilen ünlü teknik direktör Mustafa Denizli'nin kızı Lal Denizli, sandıkların yüzde 99,24'ünün açıldığı ilçede yüzde 53,69 ile seçimi kazandı.
Pınar Karşıyaka, Basketbol Süper Ligi'nde iç sahada 11 galibiyet, 2 mağlubiyet alırken, dış sahada ise 6 galibiyet 6 mağlubiyet aldı. Avrupa'da da aynı performansı sergileyen takım, iç sahada başarılı olurken, deplasmanda ise başarısız oldu.
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Y. Adana Demirspor, Teknik Direktör Hikmet Karaman yönetimindeki antrenmanda hazırlıklarını sürdürdü. Mavi-lacivertliler, ısınma hareketlerinin ardından topla çalışmalar gerçekleştirdi ve Fenerbahçe maçının taktiği üzerinde durdu.
Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, Hatayspor maçında oynaması durumunda sarı-kırmızılılarla 500. resmi karşılaşmasına çıkacak. Muslera, Galatasaray'da 15 kupa kazanarak en fazla kupa kazanan yabancı oyuncu unvanını elinde bulunduruyor. Ayrıca, 499 resmi maçta forma giyen Muslera, Galatasaray ile en fazla resmi müsabakaya çıkan yabancı futbolcu unvanını da taşıyor.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde futbol A takımıyla bir araya geldi. Başkan Ali Koç ve yöneticiler, yarın gerçekleştirilecek olağanüstü genel kurulda alınması beklenen muhtemel kararları teknik ekip ve futbolculara anlattı. Oyuncular, takımın sahada ve saha dışında haksızlığa uğradığını belirtirken, teknik direktör İsmail Kartal da takımın mücadeleye hazır olduğunu aktardı. Başkan Ali Koç, takımla gurur duyduğunu ve yarın alınacak kararlara uygun hareket edeceğini ifade etti.
Erzurum'da uzman fizyoterapist, hidroterapist ve hareket eğitmeninden oluşan Dinamik Hareket Eğitim Merkezi, otizmli çocukları spora kazandırıyor. Merkezde çocuklar güçlendirici fiziksel aktivitelerin ardından yüzme, cimnastik, atletizm ve masa tenisi gibi branşlara yönlendirilip eğitiliyor. Sporla sosyalleşen ve lisans alan çocukların milli takımlara kazandırılması hedefleniyor.
Cinsel saldırı suçu nedeniyle 14 aydır cezaevinde olan Dani Alves, 1 milyon euroluk kefaletle serbest bırakıldı. Kefaletin, Neymar ve arkadaşları tarafından ödendiği iddia edilmişti. Ancak İspanyol basını, kefaleti Brezilya'dan çok ünlü bir derginin, Alves'in yaşadıklarını anlatması karşılığında ödediğini iddia etti.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde futbol takımıyla bir araya geldi. Başkan Koç, oyunculara Olağanüstü Genel Kurul'da alınması beklenen kararları anlattı ve kişisel fikirlerini sordu. Takım kaptanları da takımın güçlü ve kenetlenmiş bir şekilde mücadele etmek istediğini ifade etti. Başkan Koç, alınacak kararlara göre hiçbir şey yapmama durumunun ihtimal dahilinde olmadığını belirtti.
Ankara'da düzenlenen Büyükler Epe Müsabakası'nda Eskişehirli sporcu Beyza Halvacıay Bacak üçüncü olarak dereceye girdi. Mutluluğunu antrenörü ve arkadaşlarıyla kutlayan sporcu, yüzünden okunan bir mutluluk yaşadı.
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