İstanbulspor, Osman Zeki Korkmaz ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı - Son Dakika
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İstanbulspor, Osman Zeki Korkmaz ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı

09.06.2022 16:33
İstanbulspor, Osman Zeki Korkmaz ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden İstanbulspor, Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden İstanbulspor, Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

İstanbulspor, Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz'ın sözleşmesini uzattı. Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Süper Lig'e yükseldiğimiz 2021-2022 sezonunun sona ermesinin ardından Teknik Direktörümüz Osman Zeki Korkmaz ile kulübümüz 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı" denildi.

Sözleşme ile ilgili konuşan Osman Zeki Korkmaz, "Burada çalışmaktan dolayı çok mutluyum. Şampiyonluk yolunda sürekli arkamızda olan ve bizi destekleyen Başkanımız Ecmel Faik Sarıalioğlu'na ve yönetim kurulumuza teşekkür ediyorum. Şampiyonluk ile süslediğimiz başarılı bir sezonu geride bıraktık. İstanbulspor kendine has oyun kültürüyle 1. Lig'den sonra Süper Lig'e de renk katmaya geliyor. Bugün attığımız ve yeni süreci başlatan imzalarımız camiamız adına hayırlı olsun" açıklamasında bulundu.

(İHA)

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Kaynak: İHA

Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor İstanbulspor, Osman Zeki Korkmaz ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı - Son Dakika

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