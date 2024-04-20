İstanbulspor, Fatih Karagümrük'e mağlup oldu

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında İstanbulspor, sahasında karşılaştığı Fatih Karagümrük'e 2-1 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
47. dakikada ceza sahası dışında Emre Mor'un kullandığı serbest vuruşta penaltı noktasının sol tarafından Biraschi'nin yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı gitti.
65. dakikada sağ taraftan Loshaj'ın yerden içeri çevirdiği topu kaleci Sirigu'nun müdahalesi sonrası önünde bulan Emir Kaan Gültekin, altıpas çizgisinin sağ tarafından vuruşu yaptı. Arka direğe açılan topa Mamadou'nun kafa vuruşunda top direkten oyun alanına geri döndü.
85. dakikada Loshaj'ın savunmanın arkasına yerden attığı pasta Coly, karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta kaleci Sirigu'nun müdahalesi sonrası tekrar topu önünde buldu ve boş kaleye yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0
86. dakikada Levent Mercan'ın uzun pasında Markao'nun kafayla attığı pasta tekrar Rohden kafayla Güven Yalçın'ın önüne bıraktı. Güven Yalçın ceza sahası içi sol çaprazdan uzak köşeye yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1
90+2. dakikada sağ taraftan kullanılan taç atışında Markao ile çıktığı hava topunda Coly topa elle müdahale etti. Pozisyonun devamında VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Burak Şeker, penaltı noktasını gösterdi.
90+7. dakikada penaltı atışında topun başına geçen Feghouli, sol köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-2
Hakemler: Burak Şeker, Emir Eray Eyisoy, Mert Bulut
İstanbulspor: Alp Arda, Sambissa (Duhaney dk. 70), Mehmet Yeşil, Deli, Coly, Ali Yaşar (Okan Erdoğan dk. 70), Loshaj, Vorobjovas, Jackson (Vefa Temel dk. 77), Emir Kaan Gültekin, Mamadou (Özcan Şahan dk. 90+1)
Yedekler: Mücahit Serbest, Traore
Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz
Fatih Karagümrük: Sirigu, Nazım Sangare, Biraschi, Koray Günter (Salih Dursun dk. 60), Levent Mercan, Kourbelis (Feghouli dk. 70), Bertolacci (Paoletti dk. 70), Rohden, Emre Mor (Lasagna dk. 74), Can Keleş (Güven Yalçın dk. 60), Markao
Yedekler: Emre Bilgin, Veseli, Emir Tintiş, Adnan Uğur, Teklic
Teknik Direktör: Tolunay Kafkas
Goller: Coly (dk. 85) (İstanbulspor), Güven Yalçın (dk. 86), Feghouli (dk. 90+7 pen.) (Fatih Karagümrük)
Sarı kartlar: Vorobjovas, Coly, Loshaj (İstanbulspor), Koray Günter, Emre Mor, Biraschi (Fatih Karagümrük) - İSTANBUL
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