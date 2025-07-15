İstanbulspor, Hull City'ye Hazırlık Maçında Yenildi

Trendyol 1. Lig takımlarından İstanbulspor, hazırlık maçında karşılaştığı iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City'ye 2-1 yenildi.
TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan müsabakanın ilk yarısını İstanbulspor, Mustafa Sol'un attığı golle 1-0 önde tamamladı.
Hull City, ikinci yarıda Kyle Joseph ve Pharell Dior Brown'un attığı gollerle maçtan 2-1 galip ayrıldı.
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