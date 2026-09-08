İstanbulspor, Teknik Direktör Barış Kanbak'ın ayrılık talebini kabul etti
Trendyol 1. Lig ekibi İstanbulspor, teknik direktör Barış Kanbak ile yollarını ayırdığını açıkladı. Kulüp, ayrılık talebi üzerine karşılıklı anlaşma sağlandığını ve Kanbak'a katkıları için teşekkür edilerek başarılar dilendiğini duyurdu.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor, teknik direktör Barış Kanbak ile yollarını ayırdığını açıkladı.
Sarı-siyahlı kulüpten yapıalan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Barış Kanbak'ın ayrılık yönündeki talebi üzerine, yapılan görüşmeler neticesinde karşılıklı olarak yollarımızı ayırma kararı alınmıştır. Görev süresi boyunca kulübümüze ve takımımıza kattığı değer, özverisi ve emekleri için kendisine ve ekibine teşekkür eder; bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" denildi.
Kaynak: İHA
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