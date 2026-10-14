İstanbulspor, Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Batman Petrolspor'a 4-2 yenildi

İstanbulspor, Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Batman Petrolspor'a 4-2 yenildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trendyol 1. Lig 10. hafta maçında Batman Petrolspor, İstanbulspor'u 4-2 mağlup etti. Ev sahibi Batman Petrolspor'un golleri Rahman Buğra Çağıran, Gökhan Altıparmak ve Biron'dan gelirken, İstanbulspor'un golleri Cham ve Fall'dan geldi.
Stat: Batman Şehir
Hakemler: Ömer Tolga Güldibi, Kürşathan Akın, Egemen Savran
Batman Petrolspor: Muhammed Birkan Tetik, Yasir Subaşı, Metehan Mert, Jin-Ho (Dk. 80 Emirhan Aydoğan), Biron, Oğuz Gürbulak (Dk. 80 Karan Topdemir), Doria, Rahman Buğra Çağıran (Dk. 64 Cissokho), Ömürcan Artan, Benny, Gökhan Altıparmak (Dk. 73 Gökhan Karadeniz)
İstanbulspor: Alp Tutar, Duran Şahin, Ologo (Dk. 46 Mustafa Sol), Berk Ali Nizam, Kubilay Sönmez (Dk. 46 Abdullah Dijlan Aydın), Mendy, Turan Deniz Tuncer (Dk. 46 Yusuf Ali Özer), Fall (Dk. 78 Aytaç Kara), Cham, Ömer Faruk Duymaz (Dk. 75 Iliev), Emrecan Uzunhan
Goller: Dk. 31 Rahman Buğra Çağıran, Dk. 42 ve 46 Gökhan Altıparmak, Dk. 65 Biron (Batman Petrolspor), Dk. 47 Cham, Dk. 72 Fall (İstanbulspor)
Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Batman Petrolspor, konuk ettiği İstanbulspor'u 4-2 yendi.
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