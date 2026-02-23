İşte futbol bu! 13 maçlık tarihi seriyi bitirdiler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İşte futbol bu! 13 maçlık tarihi seriyi bitirdiler

İşte futbol bu! 13 maçlık tarihi seriyi bitirdiler
23.02.2026 07:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa Ligue 1'in 23. haftasında Strasbourg, evinde Olimpik Lyon'u 3-1 mağlup ederek dikkat çeken bir galibiyete imza attı. Bu sonuçla Lyon'un 13 maçlık galibiyet ve yenilmezlik serisi sona erdi. 45 puanda kalan Lyon, zirve yarışında yara aldı. Üç hafta aradan sonra kazanan Strasbourg ise puanını 34'e yükseltti. Gelecek hafta Lyon, Marsilya deplasmanına gidecek. Strasbourg ise lig ikincisi Lens'i ağırlayacak.

Fransa Ligue 1'in 23. haftasında Strasbourg, sahasında konuk ettiği Olimpik Lyon'u 3-1 mağlup ederek dikkat çeken bir galibiyete imza attı. Stade de la Meinau'daki mücadele, Lyon'un uzun süredir devam eden serisini de bitirdi.

GOLLER PEŞ PEŞE GELDİ

Ev sahibi ekip, 37. dakikada Martial Godo'nun golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. İkinci yarıya da etkili başlayan Strasbourg, 52. dakikada Diego Moreira ile farkı ikiye çıkardı. Lyon, 59. dakikada Corentin Tolisso'nun golüyle umutlansa da 83. dakikada Joaquin Panichelli'nin penaltı golü maçın skorunu belirledi.

SERİ SONA ERDİ

Bu sonuçla Lyon'un 13 maçlık galibiyet ve yenilmezlik serisi sona erdi. 45 puanda kalan Lyon, zirve yarışında yara aldı. Üç hafta aradan sonra kazanan Strasbourg ise puanını 34'e yükseltti. Gelecek hafta Lyon, Marsilya deplasmanına gidecek. Strasbourg ise lig ikincisi Lens'i ağırlayacak.

Strasbourg, Marsilya, Fransa, Futbol, Lyon, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İşte futbol bu! 13 maçlık tarihi seriyi bitirdiler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güzel gün felakete döndü Genç kadından aylardır haber yok Güzel gün felakete döndü! Genç kadından aylardır haber yok
Tek tıkla banka hesabınız sıfırlanabilir Ramazanı bile alet ettiler Tek tıkla banka hesabınız sıfırlanabilir! Ramazanı bile alet ettiler
Ölümle burun buruna 24 saat Yaşlı kadın 5 metrelik yarıkta sıkışmış halde bulundu Ölümle burun buruna 24 saat! Yaşlı kadın 5 metrelik yarıkta sıkışmış halde bulundu
Durakta gördüğü eşini başından silahla vurarak öldürdü Durakta gördüğü eşini başından silahla vurarak öldürdü
Bursa’da mide bulandıran görüntü: Ekmeğin içinden paket lastiği çıktı Bursa'da mide bulandıran görüntü: Ekmeğin içinden paket lastiği çıktı
Dünya diken üstünde Ülkeyi 50 füze ve 297 İHA ile vurdular Dünya diken üstünde! Ülkeyi 50 füze ve 297 İHA ile vurdular

09:16
Galatasaray’dan bomba hamle Karşı oldukları şeyi TFF’den isteyecekler
Galatasaray'dan bomba hamle! Karşı oldukları şeyi TFF'den isteyecekler
09:09
Fenerbahçe’den kaçarak giden futbolcu yeni takımında şov yapıyor
Fenerbahçe'den kaçarak giden futbolcu yeni takımında şov yapıyor
08:51
Türkiye’den El Mencho’nun öldürülmesi sonrası kritik uyarı
Türkiye'den El Mencho'nun öldürülmesi sonrası kritik uyarı
08:31
Yeni kar yağışı geliyor Tarih verildi
Yeni kar yağışı geliyor! Tarih verildi
08:31
Farioli’nin Porto’su bildiğiniz gibi Önüne geleni yeniyor
Farioli'nin Porto'su bildiğiniz gibi! Önüne geleni yeniyor
08:13
Öğretmenlere çifte müjde Hem zam hem de atama var
Öğretmenlere çifte müjde! Hem zam hem de atama var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2026 09:29:28. #7.11#
SON DAKİKA: İşte futbol bu! 13 maçlık tarihi seriyi bitirdiler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.