İşte futbol bu! 13 maçlık tarihi seriyi bitirdiler

Fransa Ligue 1'in 23. haftasında Strasbourg, sahasında konuk ettiği Olimpik Lyon'u 3-1 mağlup ederek dikkat çeken bir galibiyete imza attı. Stade de la Meinau'daki mücadele, Lyon'un uzun süredir devam eden serisini de bitirdi.

GOLLER PEŞ PEŞE GELDİ

Ev sahibi ekip, 37. dakikada Martial Godo'nun golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. İkinci yarıya da etkili başlayan Strasbourg, 52. dakikada Diego Moreira ile farkı ikiye çıkardı. Lyon, 59. dakikada Corentin Tolisso'nun golüyle umutlansa da 83. dakikada Joaquin Panichelli'nin penaltı golü maçın skorunu belirledi.

SERİ SONA ERDİ

Bu sonuçla Lyon'un 13 maçlık galibiyet ve yenilmezlik serisi sona erdi. 45 puanda kalan Lyon, zirve yarışında yara aldı. Üç hafta aradan sonra kazanan Strasbourg ise puanını 34'e yükseltti. Gelecek hafta Lyon, Marsilya deplasmanına gidecek. Strasbourg ise lig ikincisi Lens'i ağırlayacak.