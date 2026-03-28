İşte futbol bu! 7 gollü düellonun galibi Almanya - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İşte futbol bu! 7 gollü düellonun galibi Almanya

İşte futbol bu! 7 gollü düellonun galibi Almanya
28.03.2026 08:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hazırlık maçında nefesleri kesen bir karşılaşma yaşandı. Almanya, deplasmanda İsviçre'yi 4-3 yenerek sahadan galibiyetle ayrıldı. İsviçre, Ndoye ve Embolo'nun golleriyle iki kez öne geçse de Almanya her seferinde geri dönmeyi başardı. Almanya'nın yıldızı Florian Wirtz, performansıyla karşılaşmaya damga vurdu. Wirtz, 2 gol ve 2 asistlik performansıyla maçın yıldızı oldu.

Hazırlık maçında futbolseverler nefes kesen bir mücadeleye tanıklık etti. Almanya, deplasmanda İsviçre'yi 4-3 mağlup ederek sahadan galibiyetle ayrıldı.

NEFES KESEN KARŞILAŞMA

St. Jakob-Park'ta oynanan mücadele adeta gol düellosuna sahne oldu. Ev sahibi İsviçre, Ndoye ve Embolo'nun golleriyle iki kez öne geçse de Almanya her seferinde geri dönmeyi başardı.

WİRTZ MAÇA DAMGA VURDU

Almanya'nın yıldızı Florian Wirtz, performansıyla karşılaşmaya damga vurdu. Genç oyuncu, Tah ve Gnabry'nin gollerinde asist yaparken, takımının üçüncü ve dördüncü gollerini de kaydederek galibiyetin mimarı oldu.

SON SÖZÜ SÖYLEDİ

Mücadelenin 79. dakikasında İsviçre eşitliği yakalasa da 85. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Wirtz, attığı golle Almanya'ya galibiyeti getirdi.

SANE İLK 11'DE BAŞLADI

Galatasaraylı Leroy Sane mücadeleye ilk 11'de başlarken 63. dakikada yerini Lennart Karl'a bıraktı. Genç oyuncu, milli formayı ilk kez giydi.

Son Dakika Spor İşte futbol bu! 7 gollü düellonun galibi Almanya - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2026 08:20:31. #.0.4#
SON DAKİKA: İşte futbol bu! 7 gollü düellonun galibi Almanya - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.