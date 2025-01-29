İşte gruplarda paylaşılan o video! Beşiktaş taraftarı teselliyi Vadi'nin efsane sahnesinde buldu - Son Dakika
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Spor

İşte gruplarda paylaşılan o video! Beşiktaş taraftarı teselliyi Vadi'nin efsane sahnesinde buldu

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Anderson Talisca'nın Fenerbahçe'ye transfer olması, Beşiktaş taraftarları arasında büyük üzüntüye neden oldu. Taraftarlar, bu durumu Kurtlar Vadisi'nin efsane sahnesiyle ifade eden bir videoyu sosyal medyada paylaştılar. Videoda, Talisca'nın Süleyman Çakır karakterine, Quaresma'nın ise Polat Alemdar karakterine benzetilmesi dikkat çekti.

29.01.2025 07:40  Güncelleme: 07:56
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Eski Beşiktaşlı futbolcu Anderson Talisca'nın Fenerbahçe'ye transfer olması, Beşiktaş taraftarları arasında büyük bir hayal kırıklığına neden oldu.

KURTLAR VADİSİ TEMALI VİDEO

Beşiktaş taraftarları, durumu Kurtlar Vadisi dizisinin unutulmaz sahneleriyle ifade eden bir video paylaştılar. Videoda, Talisca'nın Süleyman Çakır karakterine, Quaresma'nın ise Polat Alemdar karakterine benzetilmesi dikkat çekti. Bu yaratıcı gönderi, birçok kişi tarafından beğenildi ve paylaşıldı.

BİNLERCE BEĞENİ ALDI

Paylaşılan video, sosyal medyada binlerce etkileşim alarak taraftarlar arasında hızla yayıldı. Beşiktaşlılar, bu video aracılığıyla hem üzüntülerini ifade ettiler hem de Talisca'nın ayrılışına yönelik hislerini mizahi bir dille aktardılar.

İşte gruplarda paylaşılan o video! Beşiktaş taraftarı teselliyi Vadi\'nin efsane sahnesinde buldu

Ricardo Quaresma, Anderson Talisca, Süleyman Çakır, Kurtlar Vadisi, Polat Alemdar, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İşte gruplarda paylaşılan o video! Beşiktaş taraftarı teselliyi Vadi'nin efsane sahnesinde buldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Osman A:
    Ne üzülecez be Admin,sallama sende.Bomba ellerinde patlayacak haberleri yok. 25 12 Yanıtla
  • Engin Engo:
    bjk de en iyi dönemini geçirdi. şuan ölmüş hali geldi. adam en son maçına 28 ağustos ta çıkmış. hazırlanıp maç temposu yakalayana kadar lig biter. adam son vurgununu yaptı 9 7 Yanıtla
  • res:
    Fenerbahçe patlama yapmaya çalışıyor ancak yine olmayacak içeri doğru patlayacak, bekiştaş bitik zaten onu konuşmaya gerenk tok. 4 2 Yanıtla
  • Bilişim Hurda:
    TALİSCA BOŞ ADAM 2.MAXİMEN VAKASI 3 1 Yanıtla
  • Kenan Sırmalı:
    Mesut ÖZİL'de gelmişti, sonuç BAŞAKŞEHİR, bununda olacağı bu 2 1 Yanıtla
  • barış özcan:
    19 maçın 16 sında oynamış, 8 golü var, sakatlık yaşadığı için Performans düşmüş o kadar, en son 1 ay önce Şampiyonlar ligi maçı ilk onbir oynamış, daha ne olsun. Elmas yere düşünce değerini kaybetmez, üstünü silkelersin tekrar eski haline döner. Ayrıca yaşlı diyen futbol profesörleri (!) adam 30 yaşında, yani önünde 8 yılı var. 0 1 Yanıtla
  • cinarali2019:
    ???? 0 0 Yanıtla
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