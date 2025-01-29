Eski Beşiktaşlı futbolcu Anderson Talisca'nın Fenerbahçe'ye transfer olması, Beşiktaş taraftarları arasında büyük bir hayal kırıklığına neden oldu.
Beşiktaş taraftarları, durumu Kurtlar Vadisi dizisinin unutulmaz sahneleriyle ifade eden bir video paylaştılar. Videoda, Talisca'nın Süleyman Çakır karakterine, Quaresma'nın ise Polat Alemdar karakterine benzetilmesi dikkat çekti. Bu yaratıcı gönderi, birçok kişi tarafından beğenildi ve paylaşıldı.
Paylaşılan video, sosyal medyada binlerce etkileşim alarak taraftarlar arasında hızla yayıldı. Beşiktaşlılar, bu video aracılığıyla hem üzüntülerini ifade ettiler hem de Talisca'nın ayrılışına yönelik hislerini mizahi bir dille aktardılar.
Son Dakika › Spor › İşte gruplarda paylaşılan o video! Beşiktaş taraftarı teselliyi Vadi'nin efsane sahnesinde buldu - Son Dakika
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