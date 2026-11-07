İstiklalspor, 10 kişi kalan Ankaragücü\'nü 3-1 yenerek 17 puana ulaştı

İstiklalspor, 10 kişi kalan Ankaragücü'nü 3-1 yenerek 17 puana ulaştıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Kahramanmaraş İstiklalspor, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 3-1 yendi. İstiklalspor, 23. dakikada rakibinin 10 kişi kalmasının ardından Görkem Bitin, Yasin Abdioğlu ve Ramazan Kaplan'ın golleriyle kazandı ve puanını 17'ye çıkardı.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Kahramanmaraş İstiklalspor, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 3-1 mağlup etti.
Eryaman Stadyumu'nda oynanan maçın 8. dakikasında Enes Tepec'in golüyle 1-0 geriye düşen Kahramanmaraş temsilcisi, 23. dakikada rakibin 10 kişi kalmasıyla rahat nefes aldı. Kırmızı-beyazlılar; 32. dakikada Görkem Bitin (penaltı), 75. dakikada Yasin Abdioğlu ve 87. dakikada Ramazan Kaplan'ın golleriyle sahadan 3-1 galip ayrıldı.
Bu sonuçla puanını 17'ye yükselten İstiklalspor zirve yarışındaki iddiasını sürdürdü.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?