İSTİNAF, 'Futbolda Şike Kumpası' davasında verilen cezaları onadı - Son Dakika
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İSTİNAF, 'Futbolda Şike Kumpası' davasında verilen cezaları onadı

29.04.2022 18:49
İSTİNAF, 'Futbolda Şike Kumpası' davasında verilen cezaları onadı

İSTİNAF, FETÖ'nün "Futbolda şike kumpası" davasında yerel mahkemenin verdiği değişen oranlardaki hapis cezasını onadı.

İSTİNAF, FETÖ'nün "Futbolda şike kumpası" davasında yerel mahkemenin verdiği değişen oranlardaki hapis cezasını onadı.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi (İSTİNAF) 27'nci Ceza Dairesi, FETÖ'nün "Futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurdukları gerekçesiyle yerel mahkemece değişen oranlarda hapis cezasına çarptırılan sanıklara verilen kararı inceledi. Daire, dönemin Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Nazmi Ardıç ile yardımcısı Ahmet Kalender, kapatılan Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca, yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanan eski komiser yardımcısı Ramazan Haktan Helvacı ve soruşturma dosyasını hazırlayan eski polis memuru Lokman Yanık'ın da aralarında bulunduğu 88 sanıklı davada, yerel mahkemenin verdiği cezaları onadı.

Bir kısım sanıklar yönünden yerel mahkemece verilen beraat kararının bozulmasına karar veren Daire, bu sanıklar yönünden dosyayı ilk derece mahkemesine geri gönderdi.NE OLMUŞTU?2016 yılından beri süren 88 sanıklı "Futbolda şike kumpası" davasında Kapatılan Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca 1292 yıl hapis cezasına, dönemin İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü 1971 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.Mahkeme, dönemin Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdür Yardımcısı Ahmet Kalender'i 76'kez "Haberleşmenin gizliliğini ihlal", 155'kez "Resmi belgede sahtecilik", 80'kez "İftira" suçlarından toplamda 1766 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırmıştı.Heyet, kapatılan Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca'yı 76'kez "Haberleşmenin gizliliğini ihlal etme", 166'kez "Resmi belgede sahtecilik", 91'kez "İftira" suçlarından toplamda 1292 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar vermişti.Yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanan eski komiser yardımcısı Ramazan Haktan Helvacı ise 47'kez "Haberleşmenin gizliğini ihlal etme", 81'kez "Resmi belgede sahtecilik", 44'kez "İftira" suçlarından 999 yıl 3 ay 15 gün hapse mahkum edilmişti.Mahkeme heyeti bu üç sanığa daha önceden "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan ceza verildiği için karar verilmesine yer olmadığına hükmetmişti.

Soruşturma dosyasını hazırlayan eski polis memuru Lokman Yanık ise "Silahlı terör örgütüne üye olma", 91'kez "İftira" ve "Resmi belgede sahtecilik" suçlarından toplamda 161 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Heyet, 35 sanık hakkında beraat ya da karar verilmesine yer olmadığı kararına hükmetmişti. Geri kalan 43 sanığın da değişen oranlarda hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verilmişti.


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Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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