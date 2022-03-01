KASTAMONU - İsveç doğumlu hentbolcu Fatma Küçükyıldız, Türk Milli Takımı'nı tercih etti - Son Dakika
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KASTAMONU - İsveç doğumlu hentbolcu Fatma Küçükyıldız, Türk Milli Takımı'nı tercih etti

01.03.2022 17:34

Almanya'nın Borussia Dortmund takımında oynayan İsveç doğumlu Türk hentbolcu Fatma Küçükyıldız'ın tercihi Türk Milli Takımı oldu.

Almanya'nın Borussia Dortmund takımında oynayan İsveç doğumlu Türk hentbolcu Fatma Küçükyıldız'ın tercihi Türk Milli Takımı oldu.

Borussia Dortmund takımında oynayan milli oyuncu, İsveç Milli Takımı'ndan teklif gelmesine rağmen Türkiye adına oynamayı tercih etti.

A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın yarın İzlanda ile oynayacağı milli maç öncesi Kastamonu'daki kampa katılan genç oyuncu, çalışmalara başladı.

Fatma Küçükyıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarınki maçı kazanmak istediklerini belirterek, "Tüm ailem burada doğduğu için tamamen duygusal hislerle Türk Milli Takımı'nı tercih ettim. Maçı kazanmak için bütün gücümle savaşacağım. Daha önce Türkiye'de oynamadım. Nasıl bir taraftarla karşılaşacağımı bilmiyorum. Umarım salon dolar ve herkes çılgınca takımı destekler." diye konuştu.

KASTAMONU - İsveç doğumlu hentbolcu Fatma Küçükyıldız, Türk Milli Takımı'nı tercih etti
KASTAMONU - İsveç doğumlu hentbolcu Fatma Küçükyıldız, Türk Milli Takımı'nı tercih etti
KASTAMONU - İsveç doğumlu hentbolcu Fatma Küçükyıldız, Türk Milli Takımı'nı tercih etti
KASTAMONU - İsveç doğumlu hentbolcu Fatma Küçükyıldız, Türk Milli Takımı'nı tercih etti
KASTAMONU - İsveç doğumlu hentbolcu Fatma Küçükyıldız, Türk Milli Takımı'nı tercih etti
KASTAMONU - İsveç doğumlu hentbolcu Fatma Küçükyıldız, Türk Milli Takımı'nı tercih etti

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Borussia Dortmund, İsveç, Milli, Türk, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor KASTAMONU - İsveç doğumlu hentbolcu Fatma Küçükyıldız, Türk Milli Takımı'nı tercih etti - Son Dakika


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