İsviçre ve Katar 1-1 Beraberlik

2026 FIFA Dünya Kupası B Grubu'nda İsviçre, Katar ile 1-1 berabere kaldı.

2026 FIFA Dünya Kupası B Grubu'nda Katar ile İsviçre, Meksika'nın Monterrey şehrinde bulunan San Francisco Bay Area Stadı'nda karşı karşıya geldi. Honduraslı hakem Said Martinez'in yönettiği mücadelenin 14. dakikasında İsviçre penaltı kazandı. 17. dakikada beyaz noktanın başına geçen Breel Embolo topu ağlara göndererek İsviçre'yi 1-0 öne geçirdi. İlk yarıda başka gol olmayınca İsviçre, soyunma odasına 1-0 üstün girdi. İkinci yarıda İsviçre üstün bir oyun sergilese de Katar, 90+4. dakikada Boualem Khoukhi'nin attığı golle skoru 1-1'e getirdi. Bu gol aynı zamanda maçın da skoru oldu. Grupta oynanan diğer maçta ise Kanada ile Bosna Hersek 1-1 berabere kalmıştı. - İSTANBUL