Milano derbisinde Milan, Inter'i 3-2 yendi - Son Dakika
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Milano derbisinde Milan, Inter'i 3-2 yendi

03.09.2022 21:42
Milano derbisinde Milan, Inter'i 3-2 yendi

İtalya Birinci Futbol Ligi'ndeki (Serie A) Milano derbisinde Milan, Inter'i 3-2 mağlup etti.

İtalya Birinci Futbol Ligi'ndeki (Serie A) Milano derbisinde Milan, Inter'i 3-2 mağlup etti.

Milan ve Inter takımları, Milano kentindeki Giuseppe Meazza Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Inter, 21. dakikada Brozovic'in golüyle 1-0 öne geçti. 28. dakikada Leao skoru 1-1'e getirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

Müsabakanın 54. dakikasında Giroud'nun golüyle öne geçen Milan, 60. dakikada Leao'nun ikinci golü ile skoru 3-1'e taşıdı.

Dzeko'nun 67. dakikadaki golü Inter'in mağlubiyetini engellemeye yetmedi ve Milan maçı 3-2 kazandı.

Inter'de milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu 90 dakika sahada yer aldı.

Bu galibiyetin ardından Milan 11 puana yükselirken, Inter 9 puanda kaldı.

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Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

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Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Milano derbisinde Milan, Inter'i 3-2 yendi - Son Dakika
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