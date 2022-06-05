İtalya Rallisi'nde birincilik Tanak'ın - Son Dakika
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İtalya Rallisi'nde birincilik Tanak'ın

05.06.2022 15:38
İtalya Rallisi'nde birincilik Tanak'ın

Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) İtalya'da düzenlenen 5. ayağını, Hyundai Shell Mobis takımının Estonyalı pilotu Ott Tanak??????? kazandı.

Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) İtalya'da düzenlenen 5. ayağını, Hyundai Shell Mobis takımının Estonyalı pilotu Ott Tanak??????? kazandı.

Sardinya Adası'nda yapılan ve 21 etaptan oluşan mücadeleyi, 3 saat 10 dakika 59.1 saniyede tamamlayan Tanak, sezonun ilk, kariyerinin 15. WRC birinciliğine ulaştı.

M-Sport Ford sürücüsü Craig Breen, liderin 1 dakika 3.2 saniye arkasında 2'nci, Dani Sordo ise takım arkadaşı Tanak'ın 1 dakika 33 saniye gerisinde 3. oldu.

Yarışı 5. sırada bitiren Kalle Rovanpera (Toyota Gazoo), puanını 120'ye çıkararak pilotlar klasmanındaki liderliğini sürdürdü. Fin sürücüyü, 65 puanla Thierry Neuville (Hyundai Shell Mobis) ve 62 puanla Tanak izledi.

WRC'nin 6. ayağı, 23-26 Haziran tarihlerinde Kenya'da düzenlenecek.

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FIVB Milletler Ligi: Çin: 3 İtalya: 1 FIVB Milletler Ligi: Çin: 3 İtalya: 1 FIVB Voleybol Milletler Ligi FIVB Voleybol Milletler Ligi
Kaynak: AA

İtalya, Shell, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İtalya Rallisi'nde birincilik Tanak'ın - Son Dakika

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