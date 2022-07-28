İtalyan ekibi Torino'nun teknik direktörü ile sportif direktörü birbirine girdi

İtalyan ekibi Torino, skandal bir kavgayla dünya gündemine geldi. Ivan Juric ve Davide Vagnati birbirine girdi. Bu olay gizli kayda alındı ve görüntüleri gündem yarattı.

TRANSFER KAVGASI

İtalya Serie A'nın köklü kulüplerinden Torino'nun teknik direktörü Ivan Juric ile sportif direktör Davide Vagnati kavgaya tutuştu. İkilinin arasındaki gerginliğinin sebebinin transfer konusunda geç kalınması olduğu öne sürüldü. Bu anın kayda alınan görüntüleri ise çok konuşuldu.