İtalya, Türkiye maçının son çalışmasını gerçekleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi

İtalya, Türkiye maçının son çalışmasını gerçekleştirdi

28.03.2022 14:56

- İtalya, Türkiye maçının son çalışmasını gerçekleştirdi İtalya Milli Takımı, yarın Türkiye ile Konya'da oynayacağı müsabaka öncesi son çalışmasını tesislerinde gerçekleştirdi.

- İtalya, Türkiye maçının son çalışmasını gerçekleştirdi

İSTANBUL - İtalya Milli Takımı, yarın Türkiye ile Konya'da oynayacağı müsabaka öncesi son çalışmasını tesislerinde gerçekleştirdi.

2022 Dünya Kupası play-off yarı finalinde Kuzey Makedonya'ya elenen İtalya, yarın 21.45'te Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda Türkiye ile özel maçta karşı karşıya gelecek. İtalyanlar, bu mücadele öncesi son çalışmasını tesislerinde gerçekleşirdi.

Bu akşam TSİ 19.00'da Konya'ya gelmesi beklenen İtalya Milli Takımı, havalimanından doğrudan Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'na geçecek ve medyaya görüntü vermek amacıyla statta kısa bir yürüyüş yapacak.

İtalya, Türkiye maçının son çalışmasını gerçekleştirdi
İtalya, Türkiye maçının son çalışmasını gerçekleştirdi
İtalya, Türkiye maçının son çalışmasını gerçekleştirdi

YORUMLAR
500
Türkiye-İtalya maçını Enea Jorgji yönetecek Türkiye-İtalya maçını Enea Jorgji yönetecek Türkiye-İtalya maçına doğru - Mancini ve Bonucci'nin açıklamaları Türkiye-İtalya maçına doğru - Mancini ve Bonucci'nin açıklamaları A Milli Takım, İtalya maçının hazırlıklarına başladı A Milli Takım, İtalya maçının hazırlıklarına başladı

Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor İtalya, Türkiye maçının son çalışmasını gerçekleştirdi - Son Dakika


Son Dakika
15:46 Bayram öncesinde emeklilerin gözü ikramiye zammında! İşte konuşulan rakamlar
15:40 6 parti lideri, yol haritasını belirledi! Cumhurbaşkanlığı seçimini ilk turda kazanmak istiyorlar
15:33 Annesini öldürüp başında sela okumuştu, ifadesi kan dondurdu: O benim annem değil, o Deccal
15:32 Savaş hattından feci görüntüler! Ukrayna ordusu, esir Rus askerleri öldüresiye dövüp ayaklarından vuruyor
15:27 Acı haberi canlı yayında aldı! Hakan Ural'ın dayısı Cahit Çubukçu yaşamını yitirdi
15:22 Oscar töreninde attığı tokatla gündemden düşmeyen Will Smith, sosyal medyayı ikiye böldü!
15:16 Tek kollu olmayan sürücü, okul servisi kullanırken yakalandı! Araç trafikten men edildi
15:04 Cristiano Ronaldo, Cübbeli Ahmet Hoca'nın küçük kızına imzalı formasını hediye etmiş
14:46 Öğrenci, dersinden kaldığı öğretmeninin başına poşet geçirdi! Sosyal medyada paylaşılan video büyük tepki topladı
14:37 Şaşkınlık yaratan transfer ücreti! Çağlar Söyüncü tarihin en pahalı futbolcusu olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2022 15:55:37. #1.13#
SON DAKİKA: İtalya, Türkiye maçının son çalışmasını gerçekleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement