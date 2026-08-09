İvana Kılcı, Avrupa Şampiyonası İçin Hazırlanıyor - Son Dakika
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İvana Kılcı, Avrupa Şampiyonası İçin Hazırlanıyor

İvana Kılcı, Avrupa Şampiyonası İçin Hazırlanıyor
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14 yaşındaki boksör İvana Kılcı, Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor ve birincilik hedefliyor.

Hatay'da yetenek taramasında keşfedilerek boksa yönlendirilen 14 yaşındaki İvana Kılcı, ekimde Trabzon'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda birincilik kürsüsünde yer alabilmek için yumruk sallıyor.

Merkez Antakya ilçesinde yaşayan İvana, 2022'de Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı kapsamında boks antrenörü Cemal Dağlıoğlu'nun dikkatini çekti.

Ailesinin de desteğiyle Dağlıoğlu ile antrenmanlara başlayan İvana, her geçen gün kendini geliştirdi.

İvana, yarışmalara hazırlandığı dönemde 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremler nedeniyle bokstan uzaklaştı.

Afetin ardından antrenör Dağlıoğlu, yeniden ringlere dönmesi için ikna ettiği yetenekli sporcusuyla çalışmalara başladı.

Antrenmanlar sayesinde yaşadıkları depremin acısını unutmaya çalışan İvana, kısa sürede hem fiziksel hem de mental olarak yarışmalara katılabilecek duruma geldi.

İvana, geçen yıl 28 Haziran-6 Temmuz'da Bayburt'ta düzenlenen Üst Minik Erkekler ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda 63 kiloda birinci oldu ve milli takıma seçildi.

Milli formayla başarılarına yenilerini eklemek için çalışmalarını sürdüren İvana, Karadağ'da geçen yıl düzenlenen 15 Yaş Altı Avrupa Boks Şampiyonası'nda da 63 kiloda bronz madalyanın sahibi oldu.

İvana, bu yıl Kayseri'de gerçekleştirilen Türkiye Şampiyonası'nda da 66 kiloda birincilik kürsüsünde yer aldı.

Boksta 2 kez Türkiye birincisi, 1 kez de Avrupa üçüncüsü olan İvana, ekim ayında Trabzon'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası için hazırlıklarını sürdürüyor.

İvana, daha önce üçüncü olduğu şampiyonada birinci olabilmek için yumruk sallıyor.

"Şampiyon olmayı hedefliyorum"

Milli boksör İvana Kılcı, AA muhabirine Türkiye Boks Federasyonunun desteğiyle Avrupa Şampiyonası'na 4 etaplı kamp süreciyle hazırlandığını söyledi.

Teknik ve taktik ağırlıklı sürdürdüğü çalışmalarında şampiyonluk için ter döktüğünü anlatan İvana, şöyle konuştu:

"Milli formayı taşımak çok güzel bir duygu ve gurur verici. Bu sene şampiyon olmayı hedefliyorum. Türk bayrağını şampiyonluğa yükseltmek ve marşımızı okutmak istiyorum."

İvana, şampiyonanın Türkiye'de yapılacak olmasının motivasyonunu daha da artırdığını ifade etti.

Afetin ardından boks sayesinde yaşadıkları acıları unutmaya çalıştığını belirten İvana, "Deprem bölgesinde böyle çalışma alanlarının olması bizi iyileştirdi. Sporla acılarımızı ve yaralarımızı kapattık. Aynı zamanda iyileşirken de başarılarımızı elde ettik." dedi.

"Sporcumdan Avrupa şampiyonluğu bekliyorum"

Antrenör Cemal Dağlıoğlu da İvana'nın 2 yıldır ciddi gayret göstererek 2 Türkiye şampiyonluğu elde ettiğini dile getirdi.

Trabzon'da gerçekleştirilecek Avrupa Şampiyonası'nda sporcusuna güvendiğini anlatan Dağlıoğlu, "Bu sene şampiyona Trabzon'da olacağı için daha rahatız, güçlü ve tecrübeliyiz. Fiziksel olarak daha da toparlandık. Sporcumdan Avrupa şampiyonluğu bekliyorum. İvana da federasyon yetkilileri de buna inanıyor." diye konuştu.

Dağlıoğlu, deprem bölgesinde İvana gibi çok sayıda çocuğun sporla iyileştiğini kaydetti.

İvana'nın bu iyileştirici etkiyi biraz daha profesyonelliğe çevirdiğini vurgulayan Dağlıoğlu, "Daha çok inandı, çalıştı ve ilk maçından son maçına kadar harikalar yaratarak oyun oynadı. Herkesi kendine hayran bıraktı ve büyük takımların da dikkatini çekti." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Avrupa Şampiyonası, Trabzon, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İvana Kılcı, Avrupa Şampiyonası İçin Hazırlanıyor - Son Dakika

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