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Ivo Vieira: 'Hak ettiğimiz 1 puanı aldık' - Son Dakika
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Ivo Vieira: 'Hak ettiğimiz 1 puanı aldık'

Pendikspor Teknik Direktörü Ivo Vieira, Hatayspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, 'Oyuncularım mücadeleyi bırakmadı. Hak ettiğimiz 1 puanı aldık' dedi. Pendikspor, Hatayspor ile oynanan karşılaşmada 1-1 berabere kaldı.

Ivo Vieira: \'Hak ettiğimiz 1 puanı aldık\'
13.01.2024 - 16:54,
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- Ivo Vieira: "Hak ettiğimiz 1 puanı aldık"

MERSİN - Pendikspor Teknik Direktörü Ivo Vieira, 1-1 biten Hatayspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Oyuncularım mücadeleyi bırakmadı. Hak ettiğimiz 1 puanı aldık" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Pendikspor, Mersin'de oynanan karşılaşmada Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Pendikspor Teknik Direktörü Ivo Vieira, "Bizim için ilk yarısı iyi geçmeyen bir maçtan sonra karşılaşmanın sonunda hak ettiğimiz 1 puan aldık. Maçın ilk yarısında maça iyi başlayamadık. Organizasyonları yapamadık ama maçın ikinci yarısında da beklemediğimiz bir gol yedik. Oyuncularım mücadelede bırakmadı. 4-5 tane de pozisyonumuz vardı. Sonunda da hak ettiğimiz bir golü bulduk ve 1 puanı aldık" diye konuştu.

Kaynak: İHA
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