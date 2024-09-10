İzlanda Teknik Direktörü Hatalara Dikkat Çekti

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İzlanda Teknik Direktörü Age Hareide, Türkiye maçında çok fazla hata yaptıklarına vurgu yaparak, "Bireysel hatalarımız vardı. Dolayısıyla da maçı kendi lehimize çevirmemiz çok zordu" dedi.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta ikinci maçında İzlanda, Türkiye'ye 3-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından İzlanda Teknik Direktörü Age Hareide, açıklamalarda bulundu. Karşılaşmanın muhteşem bir atmosferde oynandığını dile getiren Hareide, "Bugün çok fazla hata yaptık, bireysel hatalar vardı. Bundan dolayı da maçı kendi lehimize çevirmemiz çok zordu. Uzun bir aradan sonra bu tarz bir maç oynadık. 1-1'den sonra golü kalemizde gördük, tekrardan maça tutunmaya çalıştık, geri dönmek istedik. Fakat bu olmadı. Bugün gerçekten Türk Milli Takımı galibiyeti hak etti" dedi.

Hareide, Kerem Aktürkoğlu için savunma oyuncularını uyardığını belirterek, "Kendisi çok çabuk ve bitirici bir oyuncu. Şu anda gruptaki çıkma şansımızı ben hala iyi görüyorum. Gerçekten şu an bundan sonra oynayacağımız maçlarda özellikle biz ev sahibi olduğumuz maçlarda çok soğuk bir havada oynuyoruz. Burada çok sıcak bir hava vardı. Soğuk bir havada kendi maçlarımızda iyi bir performans gösterdiğimizi düşünüyoruz. Evde şansınız genelde daha iyi oluyor. Tabi ki şu anda arada 1 puan var. Bundan sonra neler gösterecek hepimiz göreceğiz ama biten bir şey yok" diyerek sözlerini noktaladı. - İZMİR