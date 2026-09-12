İzmir derbisinde Karşıyaka ile Altay 1-1 berabere kaldı

STAT: Alsancak Mustafa Denizli

HAKEMLER: Can Cengiz, Mete Topcu, Muhammet Metin Taş

KARŞIYAKA: Burak - Mahmut (Dk. 60 Mevlüt Can), Hıdır, Ensar, Gökdeniz, Alpay, Erhan (Dk. 82 Emircan), Mücahit (Dk. 82 Tuğay), Berat, Veysel Karani (Dk. 69 Fehmi), Ömer Faruk (Dk. 82 Eren Arda)

ALTAY: Ulaş - İbrahim Kıravi (Dk. 7 Salih), Arif, Onur, Yakup, Mert (Dk. 74 İsa Toygar), Utkan, Efe Kocatürk, Anıl (Dk. 66 Mehmet Nur), Ali Kızılkuyu (Dk. 74 Caner Baycan), Oktay (Dk. 74 Kemal)

GOLLER: Dk. 70 Ömer Faruk (Karşıyaka) - Dk. 84 Onur (Altay)

SARI KARTLAR: Berat, Hıdır (Karşıyaka) - Arif, Onur, Oktay, Efe Kocatürk, Utkan, Caner Baycan, Kemal (Altay)

3'üncü Lig 2'nci Grup'taki İzmir derbisinde Karşıyaka ile Altay yenişemedi: 1-1. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda taraftarların yoğun ilgi gösterdiği maçta ev sahibi Karşıyaka'nın 70'inci dakikada Ömer Faruk'la bulduğu gole konuk takım konumundaki Altay, 84'te Onur'la yanıt verdi. Etimesgut Belediyespor yenilgisiyle başladığı ligde taraftarlarıyla iç sahada ilk kez derbide buluşan Karşıyaka ezeli rakibini öne geçip elinden kaçırarak hayal kırıklığı yaşadı. Transfer yasağı nedeniyle altyapısından çıkan oyuncularla mücadele eden Altay ise Denizli İdmanyurdu'nun ardından Karşıyaka ile de berabere kalıp puanını 2 yaptı. İzmir derbisinde taraftarlar maç boyunca tribünde karşılıklı küfürlü tezahürat yaptı. Derbinin ilk yarısında Altay Teknik Direktörü Tuna Üzümcü kırmızı kartla tribüne gönderildi. Karşıyaka'nın Ömer Faruk'la ilk yarıda bulduğu iki gol ise ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı. Maçın hemen başında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Altaylı İbrahim Kıravi'nin çapraz bağlarında kopma şüphesi olduğu öğrenildi. Maç sonunda ise saha karıştı. Deplasman tribünündeki taraftarlarıyla sevinen Altaylı futbolcular tribünden aldıkları bayrağı santra noktasına dikti. Karşıyaka Başkanı Yiğit Tusder ve yöneticiler olaya müdahale etti. Araya giren emniyet güçleri tarafları ayırdı.

21'inci dakikada Karşıyaka gole yaklaştı. Veysel Karani'nin ceza sahasından sert şutu yan direkten döndü.

28'inci dakikada ev sahibinden yine Veysel Karani'nin ceza alanı dışından şutunu kaleci Ulaş kurtardı.

56'ncı dakikada bu kez Altaylı Onur'un şutu kaleci Burak'tan sekip üst direkten döndü.

70'inci dakikada Karşıyaka öne geçti. Erhan'ın kullandığı kornerden gelen topta Altay defansı ve kaleci Ulaş boşa çıkınca arka direkte Ömer kafayı vurup ağları havalandırdı: 1-0.

84'üncü dakikada skor eşitlendi. Ceza sahasına giren Onur plaseyle kaleci Burak'ı avladı: 1-1.

Maç bu skorla sonuçlandı.