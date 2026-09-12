İzmir derbisinde Karşıyaka ile Altay 1-1 berabere kaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İzmir derbisinde Karşıyaka ile Altay 1-1 berabere kaldı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

3'üncü Lig 2'nci Grup'taki İzmir derbisinde Karşıyaka ile Altay 1-1 berabere kaldı. Karşıyaka'nın 70'inci dakikada Ömer Faruk'la öne geçtiği maçta Altay, 84'te Onur'la eşitliği sağladı.

STAT: Alsancak Mustafa Denizli

HAKEMLER: Can Cengiz, Mete Topcu, Muhammet Metin Taş

KARŞIYAKA: Burak - Mahmut (Dk. 60 Mevlüt Can), Hıdır, Ensar, Gökdeniz, Alpay, Erhan (Dk. 82 Emircan), Mücahit (Dk. 82 Tuğay), Berat, Veysel Karani (Dk. 69 Fehmi), Ömer Faruk (Dk. 82 Eren Arda)

ALTAY: Ulaş - İbrahim Kıravi (Dk. 7 Salih), Arif, Onur, Yakup, Mert (Dk. 74 İsa Toygar), Utkan, Efe Kocatürk, Anıl (Dk. 66 Mehmet Nur), Ali Kızılkuyu (Dk. 74 Caner Baycan), Oktay (Dk. 74 Kemal)

GOLLER: Dk. 70 Ömer Faruk (Karşıyaka) - Dk. 84 Onur (Altay)

SARI KARTLAR: Berat, Hıdır (Karşıyaka) - Arif, Onur, Oktay, Efe Kocatürk, Utkan, Caner Baycan, Kemal (Altay)

3'üncü Lig 2'nci Grup'taki İzmir derbisinde Karşıyaka ile Altay yenişemedi: 1-1. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda taraftarların yoğun ilgi gösterdiği maçta ev sahibi Karşıyaka'nın 70'inci dakikada Ömer Faruk'la bulduğu gole konuk takım konumundaki Altay, 84'te Onur'la yanıt verdi. Etimesgut Belediyespor yenilgisiyle başladığı ligde taraftarlarıyla iç sahada ilk kez derbide buluşan Karşıyaka ezeli rakibini öne geçip elinden kaçırarak hayal kırıklığı yaşadı. Transfer yasağı nedeniyle altyapısından çıkan oyuncularla mücadele eden Altay ise Denizli İdmanyurdu'nun ardından Karşıyaka ile de berabere kalıp puanını 2 yaptı. İzmir derbisinde taraftarlar maç boyunca tribünde karşılıklı küfürlü tezahürat yaptı. Derbinin ilk yarısında Altay Teknik Direktörü Tuna Üzümcü kırmızı kartla tribüne gönderildi. Karşıyaka'nın Ömer Faruk'la ilk yarıda bulduğu iki gol ise ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı. Maçın hemen başında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Altaylı İbrahim Kıravi'nin çapraz bağlarında kopma şüphesi olduğu öğrenildi. Maç sonunda ise saha karıştı. Deplasman tribünündeki taraftarlarıyla sevinen Altaylı futbolcular tribünden aldıkları bayrağı santra noktasına dikti. Karşıyaka Başkanı Yiğit Tusder ve yöneticiler olaya müdahale etti. Araya giren emniyet güçleri tarafları ayırdı.

21'inci dakikada Karşıyaka gole yaklaştı. Veysel Karani'nin ceza sahasından sert şutu yan direkten döndü.

28'inci dakikada ev sahibinden yine Veysel Karani'nin ceza alanı dışından şutunu kaleci Ulaş kurtardı.

56'ncı dakikada bu kez Altaylı Onur'un şutu kaleci Burak'tan sekip üst direkten döndü.

70'inci dakikada Karşıyaka öne geçti. Erhan'ın kullandığı kornerden gelen topta Altay defansı ve kaleci Ulaş boşa çıkınca arka direkte Ömer kafayı vurup ağları havalandırdı: 1-0.

84'üncü dakikada skor eşitlendi. Ceza sahasına giren Onur plaseyle kaleci Burak'ı avladı: 1-1.

Maç bu skorla sonuçlandı.

Kaynak: DHA

Karşıyaka, Futbol, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İzmir derbisinde Karşıyaka ile Altay 1-1 berabere kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şanlıurfa’da cinayet zanlısı evde oluşturulan gizli bölmede yakalandı Şanlıurfa’da cinayet zanlısı evde oluşturulan gizli bölmede yakalandı
20 yaşındaki Fatmanur’a çarpan sürücü onu ölüme terk etti 20 yaşındaki Fatmanur’a çarpan sürücü onu ölüme terk etti
Suudi Arabistan, Husilerin saldırılarının ardından Doğu-Batı boru hattını kapattı Suudi Arabistan, Husilerin saldırılarının ardından Doğu-Batı boru hattını kapattı
Maltepe’de dehşet saçmıştı Ev sahibi çifti öldüren kiracı tutuklandı Maltepe’de dehşet saçmıştı! Ev sahibi çifti öldüren kiracı tutuklandı
Kayseri’de parkta çocuklar arasında bıçaklı kavga: 1’i ağır 3 yaralı Kayseri’de parkta çocuklar arasında bıçaklı kavga: 1’i ağır 3 yaralı
Okan Buruk yanlış tercihlerinin bedelini ödedi Okan Buruk yanlış tercihlerinin bedelini ödedi

21:12
Polislere hakaret eden fenomen Semih Varol gözaltına alındı
Polislere hakaret eden fenomen Semih Varol gözaltına alındı
20:12
Bülent Arınç’a Melih Gökçek’ten sert yanıt: Herkes, kimin kimlerle yan yana geldiğini iyi görsün
Bülent Arınç'a Melih Gökçek'ten sert yanıt: Herkes, kimin kimlerle yan yana geldiğini iyi görsün
19:05
Dışişleri Bakanlığı’ndan Suudi Arabistan’a yönelik İHA saldırılarına kınama
Dışişleri Bakanlığı’ndan Suudi Arabistan’a yönelik İHA saldırılarına kınama
18:55
Domuz sürüsü mahalleye indi, vatandaşlar tedirgin oldu
Domuz sürüsü mahalleye indi, vatandaşlar tedirgin oldu
18:32
Litvanya’da cami önünde cuma namazı sırasında “domuz başı“ provokasyonu
Litvanya'da cami önünde cuma namazı sırasında "domuz başı" provokasyonu
18:27
Vanlı Kara Haydar’ın eşi Çağla Öz, İstanbul’da polise teslim oldu
Vanlı Kara Haydar'ın eşi Çağla Öz, İstanbul'da polise teslim oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.09.2026 22:00:58. #7.12#
SON DAKİKA: İzmir derbisinde Karşıyaka ile Altay 1-1 berabere kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement