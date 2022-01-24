İzmir'in son gururu Sami Uğurlu

TÜRK futboluna onlarca ünlü teknik direktör yetiştiren İzmir'den çıkıp Spor Toto Süper Lig'e damga vuran son isim Kasımpaşa'yı çalıştıran Sami Uğurlu oldu. Kariyerinde İzmirspor'un yanı sıra birçok kulüpte forma giyerek antrenörlüğe Altınordu'nun U12 takımında başlayan 43 yaşındaki Sami Uğurlu, düşme hattında devraldığı Kasımpaşa'yla inanılmaz bir çıkışa imza attı. A takımlarda Eskişehirspor'dan sonra 2 yıldır Kasımpaşa'da antrenör olarak görev yapan Uğurlu, teknik direktör Hakan Kutlu'nun ayrılmasıyla bulduğu şansı iyi kullandı.

Ligin ilk 17 haftasında Şenol Can, Cihat Arslan ve Hakan Kutlu olmak üzere 3 farklı teknik direktörün görev yapıp toplam 2 galibiyet alabildiği Kasımpaşa'yı 18'inci haftada düşme hattında devralan Uğurlu, 6 maçta 5 galibiyetle mucize yarattı. Sami Uğurlu yönetimindeki ilk maçta Fraport-TAV Antalyaspor'la 1-1 berabere kalan Kasımpaşa, ardından üst üste Altay, Atakaş Hatayspor, GZT Giresunspor, Galatasaray ve Yukatel Kayserispor'u mağlup ederek 5 maçlık galibiyet serisi yakaladı. Kasımpaşa, Uğurlu'yla ligdeki son 5 maçında sergilediği 15 puanlık performansla ilk 18 haftada topladığı 12 puanı geçmeyi başardı. Uğurlu, 20'nci sırada devraldığı Kasımpaşa'yı 27 puanla 13'üncü sıraya taşıdı.

- İzmir