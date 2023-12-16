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İzmir Kulüpleri, Hakem Halil Umut Meler'e Geçmiş Olsun Ziyareti Yaptı - Son Dakika
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İzmir Kulüpleri, Hakem Halil Umut Meler'e Geçmiş Olsun Ziyareti Yaptı

İzmir Spor Kulüpleri Birliği çatısı altındaki İzmir kulüpleri, Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçının ardından saldırıya uğrayan hakem Halil Umut Meler'i evinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Ziyarete İZVAK Başkanı Ali Erten ve İzmir kulüplerinin temsilcileri katıldı.

İzmir Kulüpleri, Hakem Halil Umut Meler\'e Geçmiş Olsun Ziyareti Yaptı
16.12.2023 - 10:39,
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İzmir Spor Kulüpleri Birliği çatısı altındaki İzmir kulüpleri, Süper Lig'de 11 Aralık Pazartesi akşamı oynanan Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçının ardından ev sahibi ekibin başkanı Faruk Koca ve beraberindekiler tarafından saldırıya uğrayan Halil Umut Meler'i evinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. FIFA Hakemi Meler'in Selçuk Pamucak'taki evinde gerçekleşen ziyarete İZVAK Başkanı Ali Erten başta olmak üzere, Göztepe, Altay, Altınordu, Menemen FK, Karşıyaka, Bornova 1877 ve Aliağa Futbol kulüplerinin temsilcileri katıldı.

İZVAK Başkanı Ali Erten, ziyaretin ardından, "Geçmiş olsun ziyareti yaptık. Biz bu işin paydaşları ve İzmir kulüpleri olarak hocamız Halil Umut Meler'in yanında olduğumuzu ve desteklediğimizi belirttik. İzmirli olmakla beraber dünyaya mal olmuş bir isim olarak hakemliğe devam etmesi gerektiğini ifade ettik. Moral ve destek verdik. Halil Umut Meler de ziyaretimizden duyduğu memnuniyeti dile getirdi" dedi.

Kaynak: DHA
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Halil Umut Meler, Ali Erten, İzmir, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir Kulüpleri, Hakem Halil Umut Meler'e Geçmiş Olsun Ziyareti Yaptı - Son Dakika
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