İzmit Belediyespor güreş takımı, 15. Geleneksel Şile Yağlı Güreşleri'nde er meydanına çıktı. İzmitli pehlivanlar yaklaşık bin pehlivan ve 50 başpehlivanın kol bağladığı güreşlerde 5 madalya kazandı. Oğuzhan Ünal orta büyük boyda 2'inci, Furkan Güler küçük orta büyük boyda 3'üncü, Barış Kemal ayak boyunda 2'nci, Efkan Özmetin deste büyük boyda 3'üncü, Mustafa Ekin teşvik 2 boyda 2'inci oldu. Kerem Uygun ve Özgür Güreşen de ayak boyunda ilk 8'e kalma başarısı gösterdi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Kocaeli, Şile, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › İzmitli pehlivanlar Şile'den 5 madalya ile döndü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.