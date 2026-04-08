İznik Ultra Maratonu'na Hazırlıklar Tamam

08.04.2026 10:30
İznik'te 10-12 Nisan'da düzenlenecek maratona 1000 sporcu bekleniyor. Yarışlar 8 kategoride yapılacak.

Bursa'nın İznik ilçesinde bu yıl 15'ncisi düzenlenecek İznik Ultra Maratonu, 10-12 Nisan'da koşulacak.

İznik Belediyesinin açıklamasına göre İznik Gölü çevresinde, 8 kategoride yapılacak yarışlar için hazırlıklar tamamlandı.

İznik Ultra Maratonu ve Koşu Festivali'nde 3 gün boyunca sporcular, 160 kilometre İznik Ultra Maratonu, 90 kilometre Orhangazi, 75 kilometre Dikilitaş Ultra ve 50 kilometre Müşküle Dağ Maratonu, 25 kilometre Derbent Patika Koşusu, 14 kilometre Çamdibi ve 5 kilometre Tarihi Kent Koşusu ile Çocuk Koşusu parkurlarında yarışacak.

Maratona farklı ülkelerden 1000'e yakın sporcunun katılması bekleniyor.

10 Nisan Cuma günü saat 17.00'de başlayacak maratonun ödül töreni, 12 Nisan 2026 Pazar günü 13.30'da Yeşil Cami bahçesinde gerçekleştirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, İznik'in eşsiz doğası ve tarihi arasında mükemmel koşu festivali yaşayacak tüm sporculara başarı diledi.

Kaynak: AA

