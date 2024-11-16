Mike Tyson\'u mağlup eden Jake Paul maçtan önceki videosu olay oldu

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Dünyanın merakla beklediği eski ağır sıklet boks şampiyonu Mike Tyson ile Youtuber Jake Paul'un tarihi boks maçı sona erdi. Sekiz raund süren maçı 27 yaşındaki Jake Paul kazandı.

KIZ ARKADAŞIYLA GELDİ

Jake Paul, dünyanın beklediği maça sevgilisi sporcu Jutta Leerdam ile birlikte gelirken, Mike Tyson maça yalnız geldi. Jake Paul'un tarihi maça sprey olduğu tahmin edilen bir şeyle gelmesi dikkatlerden kaçmadı.

ÜZERİNE NE SIKTI?

Mücadelenin ardından ortaya çıkan görüntülerde kız arkadaşıyla maça gelen Paul'un elindeki spreye benzer şeyin ne olduğu ve neden üzerine sıktığı büyük merak konusu oldu.