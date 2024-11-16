Mike Tyson'u mağlup eden Jake Paul maçtan önceki videosu olay oldu - Son Dakika
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Spor

Mike Tyson'u mağlup eden Jake Paul maçtan önceki videosu olay oldu

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Jake Paul'un Mike Tyson'u mağlup ettiği tarihi boks maçı öncesi elindeki sprey viral oldu. Maça sevgilisi ile birlikte gelen Paul'un üzerine ne sıktığı büyük merak uyandırdı.

16.11.2024 11:09
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Dünyanın merakla beklediği eski ağır sıklet boks şampiyonu Mike Tyson ile Youtuber Jake Paul'un tarihi boks maçı sona erdi. Sekiz raund süren maçı 27 yaşındaki Jake Paul kazandı.

KIZ ARKADAŞIYLA GELDİ

Jake Paul, dünyanın beklediği maça sevgilisi sporcu Jutta Leerdam ile birlikte gelirken, Mike Tyson maça yalnız geldi. Jake Paul'un tarihi maça sprey olduğu tahmin edilen bir şeyle gelmesi dikkatlerden kaçmadı.

ÜZERİNE NE SIKTI?

Mücadelenin ardından ortaya çıkan görüntülerde kız arkadaşıyla maça gelen Paul'un elindeki spreye benzer şeyin ne olduğu ve neden üzerine sıktığı büyük merak konusu oldu.

Mike Tyson\'u mağlup eden Jake Paul maçtan önceki videosu olay oldu

Mike Tyson, Jake Paul, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mike Tyson'u mağlup eden Jake Paul maçtan önceki videosu olay oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Murat:
    ne kadar güzel sevgilisi var. güle güle kullan gardaşşş 32 8 Yanıtla
  • B BAYRAKTAR:
    Geciktirici :) O yüzden 8 raund sürdü:))) 30 3 Yanıtla
  • yavuz d:
    pijin sitigi kariya bak ya 20 6 Yanıtla
  • Mustafa Kemal Kızıltaş:
    Ya arkadaş abazaları burdan yorum yaptırmayın iğreniyor adam 17 1 Yanıtla
  • Çelikk:
    Show yaptı bunlar manita Harika 7 2 Yanıtla
  • Mustafa Çakır:
    Sevgilisi de çok güzel miş. 7 2 Yanıtla
  • Isa Ataman:
    karı süper 3 4 Yanıtla
  • Yunus Gürbüz:
    W By Jake Paul Body Spray (kendi markası sprey). saf mısınız nesiniz örtülü reklam mı yapıyorsunuz? Ebubekir bey şu haber sitelerine bir göz atın! 5 1 Yanıtla
  • Murat:
    Sevgili holandali kayakci kayiyor 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Mike Tyson'u mağlup eden Jake Paul maçtan önceki videosu olay oldu - Son Dakika
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