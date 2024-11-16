Dünyanın merakla beklediği eski ağır sıklet boks şampiyonu Mike Tyson ile Youtuber Jake Paul'un tarihi boks maçı sona erdi. Sekiz raund süren maçı 27 yaşındaki Jake Paul kazandı.
Jake Paul, dünyanın beklediği maça sevgilisi sporcu Jutta Leerdam ile birlikte gelirken, Mike Tyson maça yalnız geldi. Jake Paul'un tarihi maça sprey olduğu tahmin edilen bir şeyle gelmesi dikkatlerden kaçmadı.
Mücadelenin ardından ortaya çıkan görüntülerde kız arkadaşıyla maça gelen Paul'un elindeki spreye benzer şeyin ne olduğu ve neden üzerine sıktığı büyük merak konusu oldu.
Son Dakika › Spor › Mike Tyson'u mağlup eden Jake Paul maçtan önceki videosu olay oldu - Son Dakika
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