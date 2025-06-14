BOLU'da Abant Gölü Mili Parkındaki tepelerden yamaç paraşütü ile havalanan pilot, gökyüzünde Türk bayrağı açarak Jandarma Teşkilatının 186'ncı kuruluş yıldönümünü kutladı.
Jandarma Teşkilatının 186'ncı kuruluş yıldönümünü nedeniyle yamaç paraşütü pilotları Abant Gölü Milli Parkı'nda bir araya geldi. Abanttaki tepelerden havalanan yamaç paraşütü pilotu gökyüzünde Türk bayrağı açarak uçtu. Jandarma teşkilatının kuruluş yıldönümü nedeniyle uçuş gerçekleştiren yamaç paraşütü pilotu Abant semalarında eşsiz manzaranın da keyfini çıkardı.
HABER: Mutlu YUCA/BOLU,
Son Dakika › Spor › Jandarma'nın Yıldönümü Abant'ta Kutlandı - Son Dakika
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