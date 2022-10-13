Jandarma ve sağlık ekipleri futbol turnuvasında kozlarını paylaştı - Son Dakika
Üye Girişi

Jandarma ve sağlık ekipleri futbol turnuvasında kozlarını paylaştı

13.10.2022 09:57
Jandarma ve sağlık ekipleri futbol turnuvasında kozlarını paylaştı

Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinde jandarma ve sağlık ekipleri futbol turnuvasında kozlarını paylaştı.

Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinde jandarma ve sağlık ekipleri futbol turnuvasında kozlarını paylaştı.

Çobanlar Kaymakamlığı tarafından Şehit Cüneyt Taşyürek kurumlar arası futbol turnuvası gerçekleştirildi. Turnuvada jandarma gücü ile sağlık spor karşı karşıya geldi. Turnuvada jandarma ile sağlık personelleri sahada kozlarını paylaştı. Dostluğun kazandığı karşılaşmanın ardından takım oyuncularına çeşitli hediyeler takdim edildi. - AFYONKARAHİSAR

YORUMLAR
500
14 gün önce ortadan kaybolan yaşlı kadınla ilgili yeni gelişme 14 gün önce ortadan kaybolan yaşlı kadınla ilgili yeni gelişme Jandarma şüphe üzerine durdurduğu araçta eroin ele geçirdi Jandarma şüphe üzerine durdurduğu araçta eroin ele geçirdi Kaymakam Bolat: 'Kamu her zaman vatandaşı hizmetinde' Kaymakam Bolat: 'Kamu her zaman vatandaşı hizmetinde'
Kaynak: İHA

Karahisar, Jandarma, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Jandarma ve sağlık ekipleri futbol turnuvasında kozlarını paylaştı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya lideri Putin'in bir araya geldiği görüşme bitti
14:17 Kürsüde çekiçle telefon kıran CHP'li vekile TBMM Başkanı Şentop'tan tepki: Kürsüye verdiği zarar tanzim edilir
14:02 Putin'le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akkuyu değerlendirmesi: Dünyada farklı bir ses getirecek
13:48 Sizin de paranız birikmiş olabilir! Tek yapmanı gereken e-Devlet'e girmek
13:36 AB Özel Temsilcisi Borrell'den 'nükleer' gözdağı: Rus ordusu yok olur
13:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelen Rus lider Putin'den ilk sözler: Türkiye'yi en büyük gaz merkezi yapma niyetimizi ilettik
13:13 Köpeklerden kaçan 10 yaşındaki çocuk feci şekilde yaşamını yitirdi
13:11 Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu resesyon konuşulmayan tek ülkenin Türkiye olduğunu aktardı
13:07 Kazakistan'da dev zirve başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya lideri Putin bir araya geldi
13:01 Usta oyuncu Nilgün Belgün yıllar sonra anlattı: Babamın yaptıkları Metin Akpınar'ı kızdırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2022 14:47:59. #1.11#
SON DAKİKA: Jandarma ve sağlık ekipleri futbol turnuvasında kozlarını paylaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement