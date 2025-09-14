Japonya'da Dünya Atletizm Şampiyonası Devam Ediyor - Son Dakika
Spor

Japonya'da Dünya Atletizm Şampiyonası Devam Ediyor

14.09.2025 17:55
Tokyo'daki şampiyonanın ikinci gününde 6 madalya dağıtıldı, 500 bin bilet satıldı.

Japonya'da düzenlenen 20. Dünya Atletizm Şampiyonası'nın ikinci günü sona erdi.

Başkent Tokyo'daki organizasyonun ikinci gününde, 6 disiplinde madalya heyecanı yaşanırken şampiyona kapsamında şu ana kadar 500 binin üzerinde bilet satıldığı duyuruldu.

Kadınlar maratonda Kenyalı atlet Peres Jepchirchir, 2.24.43 ile bu sezonki en iyi derecesine imza atarak şampiyon oldu. Etiyopyalı atlet Tigist Assefa, 2.24.45'lik derecesiyle ikinci olurken Uruguaylı Julia Patternain, 2.27.23'lük derecesiyle bronz madalya kazandı.

Maratona dünya sıralamasında 288. sırada giren ve bronz madalya elde eden Uruguaylı atlet Paternain, ülkesinin Dünya Atletizm Şampiyonası tarihindeki ilk madalyasını aldı.

"Madalya mı? Radarda bile gözükmedi."

Paternain, yarıştan sonra yaptığı açıklamada, "Yarıştan önceki gece antrenörümle konuştum. Üç hedefimiz vardı. C hedefi sadece yarışı bitirmekti çünkü hava çok sıcak ve nemliydi. B hedefi, belki ilk 30'a girmekti. A hedefi ise ilk sekize girmekti. Hepsi bu. Madalya mı? Radarda bile gözükmedi." ifadelerini kullandı.

Kadınlar disk atmada ABD'li Valerie Allman, 69 metre 48 santimetrelik atışıyla zirvede yer alırken son iki olimpiyat şampiyonu ABD'li atlet, Dünya Atletizm Şampiyonası'nda ilk kez altın madalya kazandı. Hollandalı atlet Jorinde van Klinken, 67.50'lik derecesiyle ikinci, Kübalı Silinda Morales ise 67.25'lik derecesiyle kürsünün üçüncü basamağına çıktı.

Kadınlar uzun atlamada olimpiyat şampiyonu ABD'li atlet Tara Davis-Woodhall, 7.13'lük derecesiyle dünya şampiyonu olduktan sonra başarısını Paralimpik şampiyonu eşi Hunter Woodhall ile kucaklaşarak kutladı. Alman atlet Malaika Mihambo, 6.99'luk derecesiyle gümüş, Kolombiyalı Natalia Linares ise 6.92'lik derecesiyle bronz madalya kazandı.

Erkekler 10 bin metrede Jimmy Gressier, 28.55.77'lik derecesiyle altın, Etiyopyalı Yomif Kejelcha, 28.55.83'lük derecesiyle gümüş, İsveçli Andreas Almgren ise 28.56.02'lik derecesiyle bronz madalyanın sahibi oldu.

Erkekler 100 metrede Seville, altın madalya kazandı

Günün en çok merak edilen sprint yarışlarında ise erkekler 100 metrede Jamaikalı Oblique Seville, rakiplerini geride bırakarak 9.77'lik kişisel en iyi derecesiyle bitiş çizgisini ilk sırada geçti.

Jamaikalı Kishane Thompson, 9.82'lik derecesiyle gümüş, ABD'li sprinter Noah Lyles ise 9.89'luk derecesiyle bronz madalyanın sahibi oldu.

200 metrede son olimpiyat şampiyonu Botsvanalı sprinter Letsile Tebogo, hatalı çıkış yapması nedeniyle diskalifiye edildi.

Kadınlar 100 metrede Jefferson-Wooden, şampiyona rekorunu kırdı

Kadınlar 100 metre mücadelesinde ABD'li Melissa Jefferson-Wooden, 10.61'lik derecesiyle şampiyona rekorunu kırdı.

Jamaikalı sprinter Tina Clayton, 10.76'lık derecesiyle ikinci olurken Saint Lucia'dan Julien Alfred ise 10.84'lük derecesiyle bronz madalya aldı.

Jefferson-Wooden'ın performansı aynı zamanda 2021'de aynı stadyumda düzenlenen Tokyo Oyunları'nda Elaine Thompson-Herah'ın olimpiyat rekoruyla eşitlendi.

İkinci günde hayal kırıklığı yaşayan isim Norveçli atlet Jakob Ingebrigtsen olurken Avrupa, Dünya ve Olimpiyat şampiyonu atlet, 1500 metre elemelerinde serisinde 8. olarak elendi.

Yarın 8 milli atlet mücadele edecek

Organizasyonun üçüncü gününde erkekler maratonda İlham Tanui Özbilen, Kaan Kigen Özbilen ve Sezgin Ataç mücadele ederken erkekler çekiç atma elemelerinde Halil Yılmazer ve Özkan Baltacı, 400 metre engelli elemede Berke Akçam ve İsmail Nezir ile erkekler sırıkla atlamada finalinde Ersu Şaşma yarışlarına çıkacak.

Erkekler sırıkla atlamada finale kalan milli atlet Ersu Şaşma'nın final mücadelesi, yarın TSİ 13.49'da başlayacak.

Dünyanın en iyi atletlerini bir araya getiren organizasyonda 200 ülkeden, 2200 sporcu mücadele ediyor. 9 gün sürecek şampiyona boyunca 49 kategoride, 147 madalya verilecek.

Türkiye, organizasyona 12 erkek, 8 kadın sporcuyla katılıyor.

Kaynak: AA

Etkinlik, Japonya, Dünya, tokyo, Yaşam, Spor, Son Dakika

