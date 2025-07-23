Jhon Duran golünü attı, Fenerbahçe Kante ve Benzemalı rakibini farklı yendi - Son Dakika
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Jhon Duran golünü attı, Fenerbahçe Kante ve Benzemalı rakibini farklı yendi

Jhon Duran golünü attı, Fenerbahçe Kante ve Benzemalı rakibini farklı yendi
23.07.2025 23:53
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Fenerbahçe, hazırlık maçında Karim Benzema ve N'Golo Kante'nin de formasını giydiği Suudi Arabistan şampiyonu Al Ittihad'ı 4-0 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerde yeni transfer Jhon Duran ilk maçında 2 gol kaydetti.

2025-2026 sezonu çalışmaları kapsamında Portekiz'de kampta bulunan Fenerbahçe, hazırlık maçında Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad ile karşılaştı. Estadio Municipal de Albufeira Stadyumu'nda oynanan maçı Fenerbahçe, 4-0'lık skorla kazandı.

JHON DURAN İLK MAÇINDA YILDIZLAŞTI

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Youssef En-Nesyri, 16. dakikada Sebastian Szymanski ve 77 ve 88. dakikada Jhon Duran kaydetti. Kolombiyalı golcü, Fenerbahçe formasıyla çıktığı ilk maçta 2 gol kaydetti.

Jhon Duran golünü attı, Fenerbahçe Kante ve Benzemalı rakibini farklı yendi

AL ITTIHAD'DA BİRÇOK YILDIZ FORMA GİYDİ

Sarı-lacivertlilerin rakibi Al Ittihad'da Karim Benzema, N'Golo Kante, Fabinho, Diaby, Bergwijn ve Danilo Pereira gibi birçok önemli isim forma giydi.

SIRADAKİ RAKİP BENFICA

Portekiz'de daha önce oynadığı iki hazırlık karşılaşmasında da kazanan Fenerbahçe, Al Ittihad'ı da yenerek 3'te 3 yaptı. Kanarya, sıradaki maçında Benfica ile karşı karşıya gelecek.

Suudi Arabistan, Karim Benzema, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Jhon Duran golünü attı, Fenerbahçe Kante ve Benzemalı rakibini farklı yendi - Son Dakika

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