2025-2026 sezonu çalışmaları kapsamında Portekiz'de kampta bulunan Fenerbahçe, hazırlık maçında Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad ile karşılaştı. Estadio Municipal de Albufeira Stadyumu'nda oynanan maçı Fenerbahçe, 4-0'lık skorla kazandı.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Youssef En-Nesyri, 16. dakikada Sebastian Szymanski ve 77 ve 88. dakikada Jhon Duran kaydetti. Kolombiyalı golcü, Fenerbahçe formasıyla çıktığı ilk maçta 2 gol kaydetti.
Sarı-lacivertlilerin rakibi Al Ittihad'da Karim Benzema, N'Golo Kante, Fabinho, Diaby, Bergwijn ve Danilo Pereira gibi birçok önemli isim forma giydi.
Portekiz'de daha önce oynadığı iki hazırlık karşılaşmasında da kazanan Fenerbahçe, Al Ittihad'ı da yenerek 3'te 3 yaptı. Kanarya, sıradaki maçında Benfica ile karşı karşıya gelecek.
Son Dakika › Spor › Jhon Duran golünü attı, Fenerbahçe Kante ve Benzemalı rakibini farklı yendi - Son Dakika
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