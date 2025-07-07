Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Suudi Arabistan 1. Ligi takımlarından Al Nassr'ın formasını giyen 21 yaşındaki oyuncunun 1 yıllığına kiralanması için kulübüyle anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'a kısa süre önce 77 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan genç golcü, 6 ay sonra kiralık olarak Fenerbahçe'ye imza attı.
Fenerbahçe, transferin mali detaylarını açıklamazken Fabrizio Romano, oyuncunun Al Nassr'daki maaşının tamamının sarı-lacivertliler tarafından karşılanacağı aktardı. Duran'ın Suudi ekibinde yıllık 20 milyon euro kazandığı aktarıldı.
Transferin bir diğer dikkat çeken detayı ise Durán'ın temsilcilerine ödeneceği iddia ücret oldu. Gazeteci İbrahim Seten, Kolombiyalı yıldızın transferi için 6 milyon euroluk bir menajerlik ücreti ödeneceğini öne sürdü.
Fenerbahçe'nin Al-Nassr'a herhangi bir kiralama bedeli ödeyip ödemediği konusunda resmi bir açıklama yapılmadı. Duran, geçen sezonun ikinci yarısında transfer olduğu Al Nassr'da 18 maçta 12 gol kaydetti.
Son Dakika › Spor › Jhon Duran transferinin maliyeti dudak uçuklattı - Son Dakika
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