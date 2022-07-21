Joao Pedro Fenerbahçe'de - Son Dakika
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Joao Pedro Fenerbahçe'de

21.07.2022 23:01
Joao Pedro Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, Joao Pedro'yu 3 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.

Fenerbahçe, Joao Pedro'yu 3 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Brezilya asıllı İtalyan futbolcu Joao Pedro Geraldino Dos Santos Galvao'yu kadrosuna kattı. Joao Pedro, kendisini 3 yıllığına Sarı Lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen imzada Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki de hazır bulundu. Joao Pedro Geraldino Dos Santos Galvao'ya 'Ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçemiz ile nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz" denildi.


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Fenerbahçe, İtalya ekibi Cagliari'de forma giyen 30 yaşındaki futbolcu Joao Pedro'yu kadrosuna kattığını açıkladı. Fenerbahçe, İtalya ekibi Cagliari'de forma giyen 30 yaşındaki futbolcu Joao Pedro'yu kadrosuna kattığını açıkladı. Fenerbahçe, İtalya ekibi Cagliari'de forma giyen 30 yaşındaki futbolcu Joao Pedro'yu kadrosuna kattığını açıkladı. Fenerbahçe, İtalya ekibi Cagliari'de forma giyen 30 yaşındaki futbolcu Joao Pedro'yu kadrosuna kattığını açıkladı.
Kaynak: DHA

Joao Pedro, Fenerbahçe, Brezilya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Joao Pedro Fenerbahçe'de - Son Dakika

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