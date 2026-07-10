Portekiz Milli Takımı'nda teknik direktörlüğe Jorge Jesus getirildi.
Portekiz Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Bugün yeni bir yolculuk başlıyor. Milli takıma hoş geldiniz, Sayın Jorge Jesus." ifadesi kullanıldı.
Sözleşme süresi hakkında bilgi verilmezken, Portekiz basınına göre 71 yaşındaki çalıştırıcıyla 4 yıllık sözleşme imzalandı.
2022-2023 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştıran Jorge Jesus, en son Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'da görev almıştı.
Son Dakika › Spor › Jorge Jesus, Portekiz Milli Takımı'nın Yeni Teknik Direktörü - Son Dakika
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