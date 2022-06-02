Jorge Jesus, Samandıra Tesisleri'ni gezdi - Son Dakika
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Jorge Jesus, Samandıra Tesisleri'ni gezdi

02.06.2022 11:32
Jorge Jesus, Samandıra Tesisleri'ni gezdi

Fenerbahçe'nin görüşmelerini sürdürdüğü Portekizli Teknik Direktör Jorge Jesus, Samandıra Can Bartı Tesisleri'ni gezdi.

Fenerbahçe'nin görüşmelerini sürdürdüğü Portekizli Teknik Direktör Jorge Jesus, Samandıra Can Bartı Tesisleri'ni gezdi.

Fenerbahçe tarafından görüşmelere başlandığı KAP'a duyurulan Portekizli dünyaca ünlü teknik direktör Jorge Jesus, Can Bartu Tesisleri'ni gezdi. Jorge Jesus'a tesislerimizde Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki de eşlik etti.

Portekizli teknik adam, Can Bartu Tesisleri'nde önce FenerLAB, fitness salonunu, masaj odalarını, toplantı salonunu, soyunma odalarını ve restoranı gezerek bilgi aldı. Samandıra personeliyle de tanışan teknik adam daha sonra tesisler bulunan çim sahaları gezdi. - İSTANBUL

Jorge Jesus, Samandıra Tesisleri'ni gezdi
Jorge Jesus, Samandıra Tesisleri'ni gezdi
Jorge Jesus, Samandıra Tesisleri'ni gezdi
Jorge Jesus, Samandıra Tesisleri'ni gezdi
Jorge Jesus, Samandıra Tesisleri'ni gezdi

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Can Bartu Tesisleri, Jorge Jesus, Fenerbahçe, Samandıra, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Jorge Jesus, Samandıra Tesisleri'ni gezdi - Son Dakika


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