Amerikan Futbolu Ligi'nde (NFL), Buffalo Bills takımının oyun kurucusu Josh Allen, 2024 yılının en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.
NFL'den yapılan açıklamaya göre Buffalo Bills takımının oyun kurucusu (quarterback), geçen yılın MVP'si Lamar Jackson'ı geride bırakarak ödülü ilk kez kazandı.
ABD'li 28 yaşındaki oyuncu Allen, 2024 yılı MVP oylamasında 383 puan, 2023'ün MVP'si Baltimore'un oyun kurucusu Jackson ise 362 puan aldı.
Son Dakika › Spor › Josh Allen MVP Seçildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?