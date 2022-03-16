Judo hareketlerini il birinciliği için yaptılar - Son Dakika
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Judo hareketlerini il birinciliği için yaptılar

16.03.2022 15:16
Judo hareketlerini il birinciliği için yaptılar

Malatya'da düzenlenen Okul Sporları Küçükler Judo İl Birinciliği Şampiyonası Müsabakaları tamamlandı.

Malatya'da düzenlenen Okul Sporları Küçükler Judo İl Birinciliği Şampiyonası Müsabakaları tamamlandı. 100'e yakın sporcu öğrenci, Judo hareketlerini il birinciliği için yaptılar.

Gençlik ve Spor Müdürlüğü Çok amaçlı Spor Salonunda yapılan, Okul Sporları Küçükler Judo İl Birinciliği şampiyonası müsabakaları çekişmeli geçti.

Dereceye giren sporcular Nisan ayında Şanlıurfa'da yapılacak olan gurup müsabakalarına katılmaya hak kazandılar.

Okul Sporları Küçükler Judo İl Birinciliği Şampiyonası Müsabakaları sonrasında, 32 Kg Ceren Behiye Doymaz,36 Kg Hatice Şükran Katar, 44 Kg Elif Gözükara,57 Kg Sude Çilen Altan,52 Kg Elif Cici, 48 Kg Ecenaz Dede,34 Kg Hasan Kayra Kılınç,34 Kg Yusuf Keskin, 44 Kg Berat Kalın ve 42 Kg Zafer Namlı dereceye girerek, grup şampiyonasında Malatya'yı temsil etme hakkını elde ettiler. - MALATYA

Judo hareketlerini il birinciliği için yaptılar
Judo hareketlerini il birinciliği için yaptılar
Judo hareketlerini il birinciliği için yaptılar

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Malatyalı Basketbolcularda Anadolu Şampiyonası heyecanı Malatyalı Basketbolcularda Anadolu Şampiyonası heyecanı

gençlik, Malatya, Judo, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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